Von Wolfgang Otter

Wörgl – Es war ein weit über die sozialen Medien hinaus hörbarer Aufschrei, als der Wörgler Gemeinderat in seiner Sitzung vor Weihnachten die Hundesteuer von 44 Euro auf 120 Euro anhob. Wobei dies den ersten Hund betrifft, der zweite und jeder weitere kostet dann 80 Euro. Gekommen ist die Erhöhung so, weil Vizebürgermeister Mario Wiechenthaler (Freiheitliche Wörgler Liste, FWL) einen ursprünglichen Antrag kippt­e. Der zuständige Ausschuss hätte eigentlich für den ersten Hund 80 Euro und für jeden weiteren 120 Euro vorgesehen gehabt. Wiechenthaler stellte mit seinem Antrag und der folgenden Beschlussfassung die Empfehlung auf den Kopf.

In der Sitzung am kommenden Donnerstag will Bürgermeisterin Hedi Wechner (Liste Wechner) diesen Beschluss wieder ändern lassen. „Die Erhöhung auf 120 Euro wäre wegen der für die Stadt entstehenden Kosten durch die Hunde gerechtfertigt, aber wir wollen trotzdem wieder den ursprünglichen Antrag umsetzen“, sagt Wechner zur TT.

Derzeit bezahle die Allgemeinheit für die Hundehalter mit, erklärt Wechner. „Wir nehmen über die Hundesteuer 20.000 Euro ein, der Aufwand für die Gassi-Automaten und die Reinigung beträgt aber an die 63.000 Euro“, sagt BM Wechner.

Glücklich ist FWL-Vizebürgermeister Mario Wiechenthaler mit dem Schwenk des Partners in der Stadtregierungskoalition von Liste Wechner/FWL nicht. „So wie der Antrag gestellt ist, werde ich ihm auch nicht zustimmen“, erklärt Wiechenthaler.

Auch er erinnert daran, dass die Kosten „bei einem Vielfachen liegen“. Für ihn ist auch die Zahl der angemeldeten Hunde zu hinterfragen: „Derzeit sind 450 Hunde gemeldet. Ich bezweifle die Zahl prinzipiell. Wenn wir den Beschluss revidieren sollten, dann gehört das ohnedies überprüft. Und es muss die Steuer indexiert werden.“ Damit erinnert Wiechenthaler auch an den Umstand, dass die Steuer seit 2001 immer gleich geblieben ist. Daher habe es auch einen derartig hohen Sprung gegeben. Für ihn ist „es auch nicht sinnvoll, den Zweithund höher zu besteuern. In Wörgl sind nur 35 registriert.“

Auf alle Fälle will Vizebürgermeister Wiechenthaler ebenfalls einen Antrag einbringen: „Und zwar, dass die Polizei im öffentlichen Raum kontrollieren muss, ob der jeweilige Hund auch angemeldet ist.“ Und er bezweifelt, dass der neue Beschluss überhaupt rückwirkend gültig wäre.

Auch die von ihm geforderte Höhe der Steuer für den ersten Hund relativiert Wiechenthaler. Er nennt als Beispiel Fulpmes, wo 2017 die Hundesteuer 130 Euro betragen hat, für jeden weiteren Hund sogar 300 Euro.