St. Anton am Arlberg – „Ihr habt 160 Millionen Euro in den Arlbergtunnel investiert. Und jetzt elf Verletzte. Wie kann das passieren?“ – Mit Fragen wie dieser ist die Asfinag nach dem schweren Unfall vom Sonntagnachmittag konfrontiert worden, wie Geschäftsführer Stefan Siegele am Montag bestätigte. „Die neuen Sicherheitseinrichtungen haben sich sehr wohl bewährt, etwa die so genannten Tunnelohren.“ Die akustischen Signale aus dem Tunnel seien in der Betriebszentrale sofort registriert worden. „Wir waren unverzüglich im Bild und konnten die Blaulichtorganisationen alarmieren“, resümierte Siegele. Wobei die Rettungskette bestmöglich funktioniert habe. „Nach zweieinhalb Stunden konnten wir den Tunnel wieder freigeben.“ Selbst technisch aufwändige und teure Investitionen könnten menschliches Versagen nicht verhindern, wie dieser Großunfall gezeigt habe. „Niemand kann dem Autofahrer die Eigenverantwortung abnehmen“, hob Siegele hervor. Bei all den Verletzungen und Unfallschäden bleibe für die Asfinag dennoch eine positive Erkenntnis. Siegele: „Die alljährlichen Großübungen im Tunnel machen Sinn. Das Zusammenspiel von Polizei, Rettung und Feuerwehr auf Tiroler und Vorarlberger Seite hat sich bei der Bergung jedenfalls bestens bewährt.“ (hwe)