Von Helmut Mittermayr

Reutte – Alois Oberer ist bald acht Jahre Bürgermeister von Reutte. Nachdem er bei der ersten (Stich-)Wahl denkbar knapp mit 19 Stimmen Vorsprung gewonnen hatte, setzte er sich bei seinem zweiten Antreten mit 70 Prozent bravourös durch. Gepaart mit einer Mehrheit an Mandaten im Gemeinderat ist sein Gestaltungsspielraum groß. Befragt zu seinen Plänen für 2018, spult der Marktchef 45 Minuten lang fast im Stakkato Punkt für Punkt ab – ein Megaprogramm.

Am 18. Jänner wird der Gemeinderat für das Jahr 2018 einen ordentlichen Haushalt von 21,9 Millionen Euro beschließen. Im außerordentlichen Haushalt (AOH) sind 1,6 Millionen vorgesehen. „Neben den umfangreichen Aufgaben, die eine Gemeinde zu erfüllen hat und natürlich auch finanzieren muss, haben wir uns darüber hinaus auch sonst einiges an Investitionen vorgenommen. Einmalausgaben auch größeren Ausmaßes werden in diesem Budget fast zur Gänze über den ordentlichen Haushalt abgedeckt“, weist Oberer auf eine immer bessere Finanzlage hin.

Ein Hauptpunkt sei die Neugestaltung des Parks im Untermarkt. Die Ausschreibung für den Architektenwettbewerb erfolgt noch im Jänner. Das Siegerprojekt wird auch der Bevölkerung vorgestellt und noch im Spätsommer wird mit der Umsetzung begonnen werden. Oberer: „Es geht um den gesamten Platz von der Kellerei bis zur Bahnhofstraße und vor bis zum Billa-Parkplatz.“

Die Straße im Obermarkt zwischen Kreisverkehr bei der Gemeinde und Einfahrt Isserplatz bekommt eine neue Asphaltdecke. „Im Zuge dieser Arbeiten werden die flankierenden Gehsteige saniert. Die bestehende Pflasterung wird durch Granitsteine ersetzt, die Einfahrten werden diesmal asphaltiert ausgeführt“, versucht Oberer der Dauerproblematik mit der bisherigen Pflasterung zu entkommen.

Alle vier Kinderspielplätze in Archbachsiedlung, Tränke, Südtirolersiedlung und Park-Untermarkt bekommen ein Facelifting. Angedacht ist eine Kombinationsgestaltung von Spiel- und Bewegungsplatz. Damit können auch Erwachsene in Bewegung geraten.

Der (bankengeprägte) Untermarkt hinkt trotz historischen Ambientes in seiner Entwicklung dem Obermarkt nach, wo Geschäftsansiedelungen deutlich leichter zu realisieren sind. „Die Vorbereitung eines weiteren Architektenwettbewerbs für die Neugestaltung des Untermarktes in Verbindung mit einer Bürgerdiskussion über Attraktivierungsmöglichkeiten dieses wohl schönsten historischen Bereichs von Reutte für Herbst 2018 ist angelaufen“, erklärt Oberer, der für den Untermarkt den Reset-Knopf drücken möchte.

Das Bauansuchen für die Sanierung des Dengelhauses durch die Siedlungsgesellschaft Frieden sei eingetroffen. Die Bauverhandlung werde derzeit vorbereitet. Die umfangreichen Arbeiten können im Juni/Juli planmäßig beginnen. Und Überraschung: Auch für das geplante Hotel im Linz Textil Areal sind mittlerweile alle fehlenden Unterlagen eingelangt. „Sobald die notwendigen Stellungnahmen der Sachverständigen vorliegen, wird die Bauverhandlung für das Hotel mit 120 Zimmern und sechs Suiten ausgeschrieben“, freut sich Alois Oberer über Bewegung in dieser Causa.

„Mit der in Auftrag gegebenen Potenzialanalyse für das Klosterareal wollen wir auch in diese Richtung einen Schritt weiterkommen. Erste Ergebnisse der zahlreichen Interviews und der 162 zurückgesendeten Fragebögen der Bevölkerung werden noch im Jänner gemeindeintern präsentiert. Mit der Vorstellung von realistischen Umsetzungsvarianten ist noch im Laufe des Jahres zu rechnen“, bleibt der Bürgermeister auch hier optimistisch.

Die Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskonzepts mit der damit verbundenen Bürgerversammlung muss ebenfalls 2018 abgeschlossen werden. „Intensive Diskussionen sind zum Thema Gewerbegebiet notwendig“, legt Oberer den Finger in die noch frische Wunde. Hatte sich doch Ceratizit im Großfeld für eine riesige Fläche interessiert. 500 Arbeitsplätze für Reutte standen im Raum. Oberers persönlicher Einsatz, die Besitzer der vielen Streifen unter einen Hut zu bringen, war kein Erfolg beschieden. Deshalb gelte es jetzt über Umlegungen, Kooperationen und neue Flächen nachzudenken. Die Linz-Textil-Gründe seien für Industrie- oder Gewerbeneuansiedelungen in diesen Dimensionen jedenfalls zu teuer.

Politik bedeutet auch das Bohren dicker Bretter: „Weiters werde ich auch nicht müde werden, auf die Wichtigkeit der Errichtung einer zweiten Lechbrücke zur dringend notwendigen Verkehrsverlagerung aufmerksam zu machen. Die Lindenstraße hat unter der Woche ein Verkehrsaufkommen von 14.000 bis 19.000 Fahrzeugen pro Tag. Ein auf die Dauer unerträglicher Zustand für die betroffene Bevölkerung.“ Oberer erwartet sich mehr Verständnis auch von den umliegenden Gemeinden, „denn schließlich verursachen wir dieses Verkehrsaufkommen zu 80 Prozent mit Autos aus dem Bezirk Reutte“. Nachdem durch Reutte Landesstraßen führen, könne sich das Land Tirol von dieser Problematik auch „nicht herauskürzen“. Um den vorprogrammierten Kollaps zu verhindern, brauche es Lösungen, die nur durch intensive Zusammenarbeit umsetzbar seien.

Oberer abschließend: „In meiner Wahrnehmung funktioniert die Arbeit der Verbände in vielen Bereichen recht gut. Im Planungsverband gibt es allerdings sehr viel Luft nach oben. Eine Neuordnung der Planungsverbände könnte für alle Gemeinden Synergieeffekte und Vorteile bringen.“