Von Catharina Oblasser

Lienz – Im Sommer ist die historische Tammerburg am nördlichen Stadtrand von Lienz gut besucht. Ein Kulturprogramm für Kinder, Vernissagen und Konzerte finden dort statt. Doch der Winter macht in dem nicht beheizbaren Gebäude alles wieder zunichte. „Die Tammerburg beginnt zu verfallen“, sagt die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. „Wir müssen immer wieder etwas reparieren, zuletzt das Schindeldach.“

Da die Stadt selbst keinen Nutzen von dem Ansitz hat, will sie ihn verkaufen. „Sollte es Interessenten geben, so haben wir das vor“, bestätigt die Bürgermeisterin. Bisher war das jedoch nicht der Fall. Ein Hemmschuh für mögliche Käufer ist nicht zuletzt der Denkmalschutz, der nicht nur das Gebäude selbst, sondern auch den Garten betrifft. Eine konkrete Preisvorstellung hat die Stadt nicht. Auch was eine spätere Nutzung durch den Käufer betrifft, gibt es laut Blanik keine Vorgaben der Stadt.

So bald dürfte ein Verkauf jedoch nicht auf der Tagesordnung stehen. Für den Sommer 2018 gebe es bereits Anfragen für eine Nutzung der Tammerburg, sagt die Bürgermeisterin.

Im Jahr 1242 wurde der Bau erstmals urkundlich erwähnt. Später wurde die Tammerburg zum Adelssitz der Welsberger umgebaut und diente danach als „Küchenmeierhof“ für Schloss Bruck, der die Schlossbewohner mit Lebensmitteln versorgte.