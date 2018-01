Von Marco Witting

Innsbruck, Freiburg – Am 22. Dezember wurde Catalin C. wegen des Mordes an der deutschen Joggerin Carolin G. in Freiburg zu lebenslanger Haft und Sicherheitsverwahrung verurteilt. Ebenso überraschend, wie das Geständnis des rumänischen Lkw-Fahrers zu Prozessbeginn kam, ging der Verteidiger des Mannes nach dem Urteil nach Weihnachten in Revision. Und die könnte jetzt auch Auswirkungen auf den Prozess im Fall Lucile haben – bekanntermaßen ist der Rumäne in Tirol des Mordes angeklagt.

Schon allein der Fristenlauf in Deutschland lässt eine Verzögerung vermuten. Sieben Wochen hat das Landgericht Freiburg nach dem Urteil Zeit, es auszufertigen. Anschließend hat die Verteidigung einen Monat lang Zeit, die Begründung für die Revision darzulegen. Zwei weitere Wochen danach hat die Gegenpartei, also die Staatsanwaltschaft, wieder Zeit, darauf zu reagieren. Und dann muss der Bundesgerichtshof in Karlsruhe überprüfen, ob im Verfahren Rechtsfehler passiert sind. Und so etwas dauert „erfahrungsgemäß“, wie Experten erklären, mehrere Monate bis ein halbes Jahr.

Gäbe es nicht die zweite Mordanklage in Innsbruck, wäre das ein völlig normaler Ablauf. Und laut Klaus-Dieter Stark, Sprecher des Landgerichts Freiburg, ist eine Auslieferung von Catalin C. trotz der Revision „denkbar“. Die Untersuchungshaft bedeute nicht, dass ein Gefangener nicht überstellt werden darf. „Nach meiner Kenntnis stünde das einem Prozess in Österreich nicht im Weg“, erklärt Stark.

Über eine Auslieferung entscheiden muss das Oberlandesgericht Karlsruhe. Dessen Sprecher Christian Guthmann sagt: „Es besteht ein Auslieferungs-Haftbefehl. Der formale Antrag fehlt noch. Über den muss das OLG dann entscheiden.“ Einen zeitlichen Horizont dazu könne man naturgemäß nicht nennen.

Bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck war man im Dezember davon ausgegangen, dass noch im ersten Quartal 2018 der Prozess in Innsbruck startet. Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft, sagt, dass man noch auf Ermittlungsergebnisse aus Deutschland warte. „Auf ein rechtskräftiges Urteil wäre in einem Prozess Rücksicht zu nehmen“, sagt Mayr. Wäre ein Urteil in Deutschland noch nicht rechtskräftig und die Revision in Freiburg nicht entschieden, könne man dieses nicht berücksichtigen. Ein Prozesstermin in Tirol ist somit weiter unklar.