Ain Sefra – Normalerweise erstrahlt die Sahara in leuchtendem Rot. Dieser Tage sind die charakteristischen Sanddünen allerdings in Weiß getunkt. Dass es in der größten Trockenwüste der Welt geschneit hat, ist ein Ereignis mit Seltenheitswert – das sich allerdings zu häufen scheint.

Seit 1979 herrschte im nördlichen Algerien eine Schnee-Flaute. Im Dezember 2016 und Jänner 2017 sind erstmals wieder Flocken vom Himmel gefallen. Und nun wiederholt sich das Phänomen zu dritten mal in den vergangenen fast 40 Jahren. Bei Temperaturen um plus ein Grad rutschen die Bewohner der Stadt Ain Sefra, unweit der Grenze zu Marokko, die verschneiten Bereiche der Sandhügel hinunter. An manchen Stellen ist die Schneedecke bis zu 40 Zentimeter dick. Eine Rodel besitzt in dem 35.000-Seelen-Ort wohl niemand.

Wie gewonnen, so zerronnen

Auch in anderen Teilen Nordafrikas herrscht derzeit eine ungewöhnliche Kälte. In Teilen des Atlas-Gebirges fiel ab 900 Metern Höhe Schnee. Die Temperaturen sanken etwa in Marokko auf bis zu minus fünf Grad. Die Normaltemperatur im Jänner liegt in der Region zwischen der Wüste und dem Atlasgebirge tagsüber bei etwa 20 Grad, im Sommer hat es dort meist mehr als 42.

Laut der lokalen Nachrichtenwebsite TSA Algerie hat der Schneefall in den frühen Morgenstunden begonnen. Gegen 17 Uhr war es mit dem Zauber langsam wieder vorbei. In einer der heißesten Wüsten der Welt hat die weiße Pracht nämlich keine lange Überlebensdauer.

Schuld an dem Kälteeinbruch ist der sogenannte „Kaltlufttropfen“. Die derzeitige Großwetterlage in Europa mit milden bis warmen Temperaturen hat eine selten auftretende Kaltwetterfront nach Nordafrika, Spanien und Portugal geschickt. Das Hochdruckgebiet hat feuchte Luft bis in die Sahararegion gedrückt. Das Wetterphänomen ist auch eine Folge der Verschiebung von Luftfronten durch den plötzlichen Wintereinbruch im Osten der USA – der unter anderem die Niagarafälle gefrieren ließ – und der extremen Hitze in Australien mit Temperaturen von mehr als 45 Grad.

Vorbereitet ist man in Algerien und Marokko auf den Wetterumschwung nicht. Laut Verkehrs- und Innenministerium waren einige Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten, rund eine halbe Million Menschen mussten zudem mit Decken und Lebensmitteln versorgt werden. Bereits Anfang 2017 verursachte der plötzliche Kälteeinbruch ein Verkehrschaos, da viele Straßen mit Eis und Schnee bedeckt waren und die Autos dort natürlich nicht unbedingt winterfest sind. Ob die Häufung der Schneefälle im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit dem Klimawandel steht, ist bisher noch nicht ausreichend erforscht worden. (tst)