Innsbruck, Wörgl - Vor gut elf Monaten wurde eine junge Mutter aus Wörgl als vermisst gemeldet. Zwei Monate später — am 1. April 2017 — wurde die Leiche der 26-Jährigen aus dem Inn geborgen. Rasch stand ihr Schwiegervater im Verdacht, etwas mit dem Tod der Serbin zu tun zu haben. Am Donnerstag und Freitag muss sich der Mann nun in Innsbruck vor dem Schwurgericht unter dem Vorsitz von Richter Josef Geisler wegen Mordes verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der Andrang im Landesgericht war am Donnerstag so groß, dass der Saal komplett gesperrt wurde. Der Prozess begann am Morgen mit den Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung. Die Anklage wird vor Gericht alle Indizien, die gegen den 43-Jährigen sprechen, vorlegen, insgesamt 21 Zeugen werden gehört werden. "Wir werden aber nicht auf jede Frage eine Antwort finden. Das Wie und das Motiv - das wird wohl alles offen bleiben", sagte Staatsanwalt Florian Oberhofer zu Beginn seines rund einstündigen Vortrags.

Ein ganz normaler Tag für Jennifer

Noch einmal schilderte er, was sich nach den Ermittlungen am letzten Tag im Leben der 26-Jährigen zugetragen hat. Sie habe ihre Kinder in den Kindergarten gebracht, wie jeden Tag. Doch es sollte das letzte Mal sein, dass die beiden ihre Mutter sehen sollten. Dann sei Jennifer nach Kundl gefahren. Mit zwei Arbeitskollegen habe sie - nicht zum ersten Mal - über ihre Pläne gesprochen, sich bei einer anderen Firma zu bewerben. Sie wollte sich verbessern. Auch nicht zum ersten Mal sprach sie über Probleme in ihrer Ehe. Von Trennung sei aber nie die Rede gewesen. Im Gegenteil: Die junge Serbin sei überzeugt gewesen, dass "man das schon hinbekommen werde".

Die Frau sprach mit den Kollegen aber auch immer wieder von unangenehmen Begegnungen mit ihrem Schwiegervater. Es habe sexuelle Grenzüberschreitungen gegeben - als er ihr den Rücken massierte, oder ihr an den Po griff.

Der 2. Februar 2016 sei ein ganz normaler Tag gewesen. Jennifer habe sich noch Gedanken um den Alltag gemacht, sie habe tags zuvor noch Termine für Fahrstunden eine Woche später ausgemacht, einen Verwandten gebeten, ihr beim geplanten Stellenwechsel zu helfen. Alle, die sie kannten, beschrieben die 26-Jährige als lebensfrohe, aufgeschlossene, optimistische Frau, die mit beiden Beinen im Leben stand. Und die eine fürsorgliche und liebevolle Mutter war. "Da ist doch eine Selbstmordtheorie absolut absurd und lebensfremd", erklärte der Staatsanwalt.

Staatsanwalt sicher, dass sie getötet wurde

Oberhofer schilderte im Laufe seines Plädoyers, wie die Tat abgelaufen sein könnte. Wie der Beschuldigte seine Schwiegertochter von der Arbeit abgeholt haben soll. Wie es danach kein Lebenszeichen mehr von Jennifer gab: Das Handy aus, keine Bewegungen auf ihrem Konto, keine Hinweise, dass sie noch am Leben sein könnte. Wie der 43-Jährige sich anonyme Handy-Wertkarten besorgte und damit SMS an seinen Sohn und ihre Mutter in Jennifers Namen schrieb und ihr Verschwinden erklären wollte. "Suche mich nicht", soll sie in Textnachrichten an beide geschrieben haben. Wie er gegenüber der Polizei nachweislich nicht die Wahrheit sagte - das hat der 43-Jährige mittlerweile auch selbst eingeräumt.

Am Leichnam des Opfers habe es keine eindeutigen Spuren gegeben, die auf ein Tötungsdelikt hinwiesen. Doch die Forensik habe gezeigt, dass Jennifer noch am 2. Februar ums Leben kam. "Es ist gesichert davon auszugehen, dass sie Opfer eines Tötungsdelikts wurde." Die Geschworenen forderte der Staatsanwalt auf, unvoreingenommen an den Fall heranzugehen.

Angeklagter bekennt sich nicht schuldig

"Es ist heute sehr schwierig. Wir haben keinen Beweis", sagte Vetreidigerin Eva Kathrein in ihrem Plädoyer. Während die Staatsanwaltschaft schon ein genaues Bild von der möglichen Tat gezeichnet habe, heiße das noch lange nicht, dass es auch ein Schuldbeweis gegen ihren Mandanten sei. "Versuchen Sie sich in diese Familie einzuleben. Seien sie vorsichtig, was sie glauben", forderte die Anwältin die Geschworenen auf.

Schließlich hatte der Angeklagte das Wort. "Ich bekenne mich nicht schuldig zum Mordvorwurf", sagte der 43-Jährige. Er habe mit dem Verschwinden von Jennifer nichts zu tun. "Ich glaube, dass sie sich umgebracht hat. Sie hatte großen Druck, weil er (mein Sohn) sie verlassen wollte und die Kinder beim Mann bleiben", erklärte er gegenüber Richter Josef Geisler. Bei der anschließenden Einvernahme gab der Beschuldigte zu, seine Schwiegertochter abgeholt zu haben. Am Hechtsee habe sie ihm erklärt, dass sie die Schnauze voll hätte und sie ihren Mann betrog. Immer wieder habe sie telefoniert. "Sie sprach mit einem Unbekannten und sagte: 'Wir treffen uns und fangen ein neues Leben an.", gab der Beschuldigte an. "Ist das die Wahrheit oder haben Sie sich das nun auch zurechtgelegt, wie so vieles?" wollte Richter Geisler wissen. Er schwöre, das sei die Wahrheit , entgegnete der 43-Jährige. Schließlich habe ihm seine Schwiegertochter aufgetragen, die drei SMS zu schreiben. In Brixlegg sei sie dann ausgestiegen und er sei nach Hause gefahren. Er habe gegen Mitternacht noch einmal versucht, sie am Handy zu erreichen, habe jedoch nur ihre Mailbox bekommen.

Sohn und Ehefrau belasteten Angeklagten bei der Polizei

Dann konfrontierte Richter Geisler den 43-Jährigen mit der Zeugenaussage seines Sohnes und Ehemanns von Jennifer. Seit dem Verschwinden der 26-Jährigen habe sich sein Vater sehr komisch verhalten, sagte der Mann. Sein Vater habe auch versucht, sich mit Tabletten umzubringen. "Mittlerweile kann ich mir auch vorstellen, dass er Jennifer umgebracht hat", sagte der Sohn in seiner Aussage. Als die Leiche gefunden wurde, sei sein Vater ganz hysterisch geworden.

Dass auch seine Ehefrau der Meinung sei, dass er etwas mit dem Verschwinden von Jennifer zu tun habe, schien den Beschuldigten zu erstaunen: "Das weiß ich ja gar nicht." Daraufhin zitierte Richter Geisler aus deren Zeugenaussage: "Seit dem Verschwinden hat er sich derart seltsam verhalten, dass ich mittlerweile felsenfest überzeugt bin, dass er damit etwas zu tun hat." Er habe einfach nicht gewollt, dass seine Familie erfährt, dass er Jennifer zu einem anderen Mann gebracht habe, versucht der 43-Jährige gegenüber dem Richter das zu erklären. "Ich finde das äußerst seltsam", entgegnete der Richter. Wenn er gewusst habe, dass seine Schwiegertochter den Sohn verlässt, wieso habe er sich doch bereit erklärt, eine falsche Fährte zu legen. "Ich habe es getan, weil ich ein Trottel bin", lautete die Antwort.

Wieso er jede SMS gelöscht habe, wollte der Staatsanwalt wissen. "Aus Gewohnheit."

Todesursache konnte nicht mehr festgestellt werden

Gerichtsmedizinerin Marion Pavlic erläuterte anschließend das Gutachten. Die Leiche, die am 2. April 2016 aus dem Inn geborgen worden war, war stark verwest. Anhand der Tätowierungen wurde der Leichnam als der von Jennifer identifiziert. Bei der Obduktion in Innsbruck konnten keine wesentlichen Verletzungen festgestellt werden - weder am Schädel noch an anderen Körperstellen. Es habe weder Anzeichen für massive Gewalteinwirkung noch massive Abwehrverletzungen, wie sie sonst typisch festgestellt werden, gegeben. "Minimale Verletzungen können wir aber wegen der Fäulnis nicht mehr feststellen", sagte die Gerichtsmedizinerin.

Es gebe Hinweise darauf, dass die 26-Jährige ertunken sein könnte, doch auf Grund der Fäulnis lasse sich dies nicht eindeutig interpretieren. Ob sie erstickt wurde, müsse leider offen bleiben, denn auch diesen Befund könne man nicht hunderprozentig bestätigen. Die Todesursache kann nicht festgestellt werden.

Eine zweite Obduktion war noch im Frühjahr angeordnet worden. Diese wurde in Graz durchgeführt. Der dortige medizinische Sachverständige erklärte, dass nach der dort durchgeführten Kieselalgenmethode alles für einen Ertrinkungstod spreche.

In den Nachmittagsstunden zeigte ein mehrstündiges Video den Geschworenen den mutmaßlich letzten Weg über diverse Unterländer Straßen, den Jennifer im Taxi des Schwiegervaters genommen hat. Am Freitag werden die 21 Zeugen einvernommen. (fell, smo)