Innsbruck, Eindhoven – Mit einem Lokal wollte eine aus Holland stammende Familie im Unterland ihr Glück versuchen. 2015 kam das Wirtspaar (beide 49) jedoch auf die Idee, Geldnot mittels Drogenhandels zu lindern.

Erst war das Suchtgift per Pkw in einer Kaffeedose nach Tirol geschmuggelt worden. Bis der 49-Jährige den Führerschein verlor. Seine heute 78-jährige Mutter half darauf gerne aus. Selbst von hohen Schulden geplagt, fungierte die unverdächtige Oma fortan als Drogenkurier.

Im Zwei-Wochen-Rhythmus unternahm die Rentnerin gewinnbringende Zugfahrten. Briefchen zu 100 Gramm Kokain hatte sie in der Unterhose versteckt und wurde dafür trotz hohen Alters im Oktober am Landesgericht mit einer Haftstrafe von 32 Monaten bestraft. Noch schlimmer erging es ihrem Sohn und dessen Frau mit vier Jahren und 28 Monaten Gefängnis. Einzig das 14-jährige Enkerl der 78-Jährigen, das die Familie als Drogenkurier missbraucht hatte, entging bislang einer weiteren Strafverfolgung in Österreich. Der Bursche lebt mittlerweile wieder in Holland.

Von Holland, genauer von Eindhoven aus wurde die Unterländer Familie auch kiloweise mit Kokain beliefert. Als Lieferant konnte nach den Geständnissen ein 53-Jähriger ausgemacht werden. Da der Marokkaner, der selbst als Mitglied einer kriminellen Vereinigung tätig war, jedoch Wind von den Verhaftungen in Österreich bekommen hatte, war er nach Spanien abgetaucht. Staatsanwalt Thomas Willam, der schon Anklage gegen die Familie erhoben hatte, erließ darauf gegen den Flüchtigen einen internationalen Haftbefehl, der noch im Spätherbst in Spanien zum Erfolg führte.

Im Prozess am Landesgericht zeigte sich der Ausgelieferte aufgrund der erdrückenden Beweislast zumindest zum Verkauf von 2,8 Kilogramm Kokain geständig. In Österreich kein Kavaliersdelikt – 15 Jahre Haft drohten. Geständnis und Unbescholtenheit drückten die Strafe jedoch letztlich auf rechtskräftige vier Jahre Gefängnis.

Ankläger Willam auf TT-Anfrage: „Jeder Verbrecher muss wissen, dass bei Taten vom Ausland aus, die österreichische Interessen verletzen, ein internationaler Haftbefehl erlassen wird. Wir holen so Verdächtige aus der ganzen Welt zu uns her!“ (fell)