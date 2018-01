Von Thomas Hörmann

Innsbruck – 29 Menschen ließen im Vorjahr auf Tirols Straßen ihr Leben. „Jedes Opfer ist natürlich eines zu viel, das Ergebnis ist insgesamt aber dennoch höchst erfreulich“, zieht Landespolizeidirektor Helmut Tomac Bilanz. Eine Bilanz, die zumindest in Bezug auf die Opferzahlen noch nie besser war. 2016 starben 45 Menschen im Straßenverkehr, im Jahr zuvor waren es 54. Die bisher erfreulichste Statistik stammt aus dem Jahr 2014: „Damals starben 30 Menschen“, so Tomac weiter.

Um das Ergebnis noch besser zu verdeutlichen, hilft ein Blick in die fernere Vergangenheit. Etwa ins Jahr 2002, als 100 Menschen dem Tiroler Verkehr zum Opfer fielen. Dreistellige Opferzahlen waren in den 80er- und 90er-Jahren übrigens die Regel, nicht die Ausnahme. Besonders die 70er-Jahre gelten bis heute als Jahre des Verkehrsschreckens. Österreichweit hält das Jahr 1972 den Negativ-Rekord: 2948 Tote. Zum Vergleich: Heuer starben zwischen Boden- und Neusiedlersee 413 Menschen im Straßenverkehr. „Autofahren ist heute 15-mal sicherer als 1960, obwohl mittlerweile dreimal so viele Autos unterwegs sind“, fasst die LHStv. und Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe das Ergebnis zusammen.

Die Gründe für die erfreuliche Entwicklung sind laut Tomac „die gut funktionierende Rettungskette, bessere Straßen, verbesserte Technik und Sicherheit bei den Autos sowie die gute Ausbildung bei den Fahranfängern“. Und natürlich auch Präventions- und Überwachungsmaßnahmen.

Aber nicht nur die geringe Anzahl der Vorjahresopfer, sondern auch die Aufteilung ist eine Premiere: „Erstmals starben mehr Motorradlenker (10 Tote) als Autoinsassen (7 Opfer)“, geht Markus Widmann, Chef der Polizei-Verkehrsabteilung, ins Detail. Dazu kommt noch ein tödlich verunglückter Mopedfahrer.

Von den Motorrad-Toten waren nur zwei Einheimische, acht kamen aus dem Ausland, davon sieben aus Deutschland. Der Jüngste wurde 37, der Älteste 62 Jahre alt. Mit zehn Motorrad-Opfern endete das Vorjahr aber dennoch glimpflicher als 2016 mit 14 Toten.

Je fünf Tote waren bei den Fußgängern und Radfahrern zu beklagen. Auffällig ist dabei, „dass drei der Rad-Opfer mit E-Bikes unterwegs und zwischen 70 und 80 Jahre alt waren“, sagt Widmann. Als sicherste Straßen erwiesen sich einmal mehr Tirols Autobahnen – zwei Tote. „Die meisten tödlichen Unfälle ereigneten sich auf den Bundes- und Landesstraßen. 24 der 29 Verkehrsopfer waren männlich, 13 (45 Prozent) kamen aus dem Ausland. Die am stärksten gefährdete Altersgruppe waren die 71- bis 80-Jährigen – sechs Tote. „Erfreulich ist, dass kein Kind unter den Opfern war“, so Widmann. Die gefährlichste Zeit für Autofahrten war zwischen 13 und 19 Uhr. „Entsprechend werden wir zu dieser Zeit spezielle Überwachungsmaßnahmen setzen“, kündigt Widmann an. Der gefährlichste Monat war der August – acht Tote.

Überhöhte Geschwindigkeit kostete zehn Menschen das Leben, neun starben durch Unachtsamkeit bzw. Ablenkung. „Das hat sich etwas geändert, im Vorjahr war Unachtsamkeit noch die Hauptursache“, erklärt Bernhard Knapp, Leiter der Landesverkehrsabteilung. Bei drei tödlichen Unfällen war Alkohol im Spiel, für ebenso viele Verkehrsteilnehmer endeten missglückte Überholmanöver tödlich.

Bei den Verkehrsunfällen mit Verletzten liegen noch keine endgültigen Zahlen für das Vorjahr vor. Tomac und Widmann rechnen mit einer leichten Steigerung. 3886 Unfälle mit Personenschaden und insgesamt 4882 Verletzten registrierten die Polizeibeamten 2016. „Fürs Vorjahr rechnen wir mit 4000 Unfällen und 5000 Verletzten.“