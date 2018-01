Seefeld – Am Donnerstagabend zwängten Unbekannte in Seefeld ein Fenster im Erdgeschoss eines Hotels auf und gelangten so in den Abstellraum. Daraus stahlen die Täter einen Tresor, den sie mit einem Schubkarren über eine Seitengasse abtransportierten. Wie hoch der Wert des Diebesguts ist, ist nicht bekannt. (TT.com)