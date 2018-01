Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Es ging gestern am Innsbrucker Bezirksgericht für einen Alten Herrn der deutschnationalen Burschenschaft Brixia ums Prinzip und nicht um eine Sache des Geldes. Extra war der Vorarlberger Kläger aufgrund der Schneekapriolen über München nach Tirol angereist – und verneinte vor Richterin Asita Nemati die Möglichkeit eines Vergleichs mit der Stadt.

2013 sollte unter der Schirmherrschaft seiner in Innsbruck ansässigen Burschenschaft in der Messehalle das alljährliche Treffen des Dachverbandes deutscher Burschenschafter stattfinden. Drei Tage vor dem Festakt wurden die Schlagenden jedoch wieder ausgeladen – der Vertrag per Umlaufbeschluss der Messegesellschafter (Stadt, Land, Wirtschaftskammer, TVB) gekündigt.

Der Argwohn der Burschenschafter richtete sich darauf von Anfang an gegen Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer, die bereits vor der Veranstaltung geäußert hatte, dass sie keine allzu große Freude mit dem Treffen deutschnationaler Verbindungen habe. Eine erste Klage des Vereins Brixia wegen Verstoßes gegen das Antidiskriminierungsgesetz war jedoch letztes Jahr gescheitert.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte in der Diskriminierungsklage nämlich die weltanschauliche Darlegung der Verbindung vermisst. Somit hatte sich für den OGH die weitere Überprüfung erübrigt, ob ein Verein als juristische Person überhaupt klagslegitimiert ist und nicht nur ein Mensch (natürliche Person) Ziel einer Diskriminierung nach Rasse, Religion, Geschlecht oder Weltanschauung sein könnte. Diese an sich hochinteressanten Fragen, die ja sehr viele Gesellschaftsgruppen betreffen, könnte nun letztlich doch noch vom Obersten Gerichtshof beurteilt werden.

Der Brixe klagte die Stadt gestern nämlich als von der Ausladung betroffene Einzelperson. Allzu sehr wollte er einst wertende Äußerungen seitens der Bürgermeisterin in Richtung eines rechten Rands vernommen haben. Ziel der Klage ist es, nachzuweisen, dass die Ausladung 2013 rein weltanschaulich und somit zu Unrecht erfolgt sei.

Oppitz-Plörer konterte und betonte, dass sie vom Magistrat und der Polizei vor massiven Demonstrationen gewarnt worden war: „Es war eine Gefährdung der Stadt zu befürchten. Für mich als Bürgermeisterin wäre es grob fahrlässig gewesen, hätte ich nicht Vorsorge getroffen, um diese Gefahren zu vermeiden“, so die Bürgermeisterin gestern vor Richterin Nemati.

Diese entscheidet nun per Urteil über die Klagslegitimation. Stadt-Anwalt Albert Heiss betonte: „Durch die Ausladung des Vereins Brixia wurde doch kein Brixe direkt als Mensch diskriminiert!“