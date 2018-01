Riad – Im Ringen um den Titel „Miss Kamel“ sind bei einem Schönheitswettbewerb in Saudi-Arabien zwölf Tiere disqualifiziert worden. Denn ihre Besitzer hatten Botox verwendet, um sie hübscher zu machen. Sie hätten damit gegen die strengen Regeln des Wettbewerbs verstoßen und seien deshalb ausgeschlossen worden, wie die „Daily Mail“ und andere Medien berichten.

„Kamele, die Drogen in den Lippen haben, rasiert sind oder in ihrer natürlichen Form sonst irgendwie verändert wurden“, dürfen den gemäß den Regeln, die vergangenes Jahr überarbeitet wurden, nicht an der Kamel-Kür teilnehmen. Der Wettbewerb ist Teil des jährlichen King-Abdulaziz-Kamel-Festivals, das in der Nähe der Stadt Riad stattfindet und sich über fast den ganzen Januar hinzieht.

Ausgeprägte Gesichtszüge als Schönheitsideal

Bei dem Festival wird nicht nur das schönste Kamel gekürt. Es gibt auch Kamel-Rennen und Wettbewerbe, welches Kamel seinem Besitzer am besten gehorcht, und wer das beste Kamel-Foto macht. Während der 28 Tage dauernden Feierlichkeiten werden laut „Daily Mail“ Preisgelder im Gesamtvolumen von 57 Millionen US-Dollar ausgeschüttet, was wohl mitunter ein Grund sein dürfte, sich unlautere Vorteile zu erschleichen. Mit dem Festival soll die Tradition des Königreiches gefördert werden. „Das Kamel ist ein Symbol Saudi-Arabiens“, sagte Fawzan al-Madi, der Chef der Festival-Jury der Nachrichtenagentur Reuters.

Als besonders schön gelten gemäß der Saudi-Arabischen Zeitung „The National“ Kamele mit ausgeprägten Gesichtszügen. Darum greifen die Kamel-Führer immer wieder zu Füllern, die sie den Tieren spritzen. „Sie benutzen Füller für die Lippen, die Nase, die oberen und unteren Lippen und sogar für den Kiefer“, sagt Fawzan al-Madi, der selbst Sohn eines Kamelzüchters ist.

Das im Volksmund als „Al Dhafra Festival“ bekannte Event hat nebst dem Schönheitswettbewerben noch anderes zu bieten: So können Besucher einen Streichelzoo, ein Museum mit riesigen Sandskulpturen, Zelte zum Verkosten von Kamelmilch und ein Planetarium besuchen, das zeigt, wie arabische Entdecker auf Kamelen die Sterne als Wegweiser benutzten. (TT.com, Reuters)