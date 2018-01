Schwaz, Innsbruck – Im Oktober hatten Polizeibeamte im Raum Schwaz Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Es dauerte nicht lange, bis der erste Temposünder ins Visier des Radargerätes fuhr. In einem Abstand von 200 Metern schritt dann einer der Beamten mit der Kelle in Richtung Fahrbahnmitte. Darauf wurde das Fahrzeug kurz langsamer – bis schon Blickkontakt mit dem am Straßenrand stehenden Polizisten bestand. Dieser hatte dabei den Fahrer sofort als Amtsbekannten ausgemacht. Obwohl dies freilich auch der Lenker wissen musste, gab dieser Gas und beschleunigte direkt auf den auf der Straße stehenden Polizisten zu. Der Beamte brachte sich mit einem Sprung über eineinhalb Meter in Sicherheit. Das war auch besser so. Der Temposünder bolzte nämlich unvermindert weiter. Gestern am Landesgericht trafen sich er und die Beamten wieder. Der Lenker war gleich mit Justizwache und Bewährungshelfer erschienen. An die Aussage vor der Polizei, dass er damals vor dem Beamten einfach nicht anhalten wollte, konnte sich der bereits fünffach Vorbestrafte nicht mehr erinnern. Damit war der gewichtigste Milderungsgrund eines Geständnisses oder gar einer Entschuldigung dahin. Umso schlechter, als der Vorfall gerade kurz nach einer bedingten Haftentlassung passiert war. Richter Bruno Angerer prüfte die damalige Fahrbahnsituation im Gerichtsaal trotzdem akribisch nach und kam zu folgenden Ergebnis: „Ihre Versionen sind nicht nachvollziehbar und widersprüchlich. Und wenn man schon nicht anhalten will, muss man ja nicht gerade auf einen Polizisten zufahren!“ Der Vorfall bringt den Unterländer nun satte zwei Jahre hinter Gitter. 15 Monate Haft fasste er nämlich nicht rechtskräftig für den Vorfall aus – und die neun Monate aus der damaligen bedingten Entlassung wurden wegen des schnellen Rückfalls auch gleich wieder widerrufen. (fell)