Von Theresa Mair

Innsbruck – Donnerstag, 11 Uhr, 12. Stock, Chirurgie-Gebäude an der Innsbrucker Universitätsklinik: Der Medienandrang ist groß. Es geht um nichts weniger als um die Zukunft der Transplantationsmedizin. Eine Revolution in der Transplantations-Technologie wurde angekündigt: „Metra“ ist eingetroffen, eine Maschine, in der die Spenderleber gar nicht merken soll, dass sie den Körper verlassen hat. Peter Friend, ihr Erfinder und Direktor des Transplantationszentrums in Oxford (Großbritannien), kommt wenig später nach – und Stefan Schneeberger, Leiter der hiesigen Transplantationsmedizin, freut „sich einen Haxen aus, das Gerät hier in Innsbruck zu haben“.

Verständlich, denn Innsbruck ist eines der ersten Transplantationszentren weltweit, das „Metra“ erhält. Dies sei den guten Kontakten zu Oxford und dem ausgezeichneten Erbe des Innsbrucker Transplant-Pioniers Raimund Margreiter zu verdanken, wie Klinikdirektor Dietmar Öfner-Velano sagt. Seit 2015 besetzt zudem die Innsbrucker Transplantationschirurgin Annemarie Weißenbacher eine klinische Forschungsstelle an der britischen Universität. Sie ist angereist, um zusammen mit Schneeberger „Metra“ erstmals in Betrieb zu nehmen.

Die Maschine, die im verschlossenen Zustand aussieht wie ein riesiger weißer Staubsauger, ermöglicht gleich mehrere Fortschritte in der Transplantationsmedizin: „Metra“ erlaubt es, eine Spenderleber zunächst 24 Stunden unter körperähnlichen Bedingungen zu lagern. Das Organ wird durchblutet und mit Sauerstoff versorgt.

„Besonders beeindruckend für mich ist, wie gut man die Viabilität testen kann“, sagt Weißenbacher und meint damit: Musste man sich bisher auf die Daten am Papier verlassen, ist es mit „Metra“ möglich, die Leberfunktion genauestens zu überprüfen. „Sobald die Leber an das Gerät angeschlossen wird, funktioniert sie wie im Körper. Sie produziert Galle, verstoffwechselt Glucose und behält ihren pH-Wert.“

Hätte man früher ein zweifelhaftes, so genanntes marginales Organ von vornherein abgelehnt, so kann man es mit „Metra“ einer Qualitätskontrolle unterziehen. „Man kann mehr Organe lukrieren, aber auch diejenigen herausfischen, die nicht so gut funktionieren.“

Organtransplantationen sind immer ein Wettlauf mit der Zeit. Bisher wurde die Leber daher auf vier Grad heruntergekühlt, um ihren Energieverbrauch herabzuschrauben. Mit jeder verflossenen Stunde wurde sie schlechter und die Situation damit brenzliger. Die Möglichkeit, das Organ jetzt 24 Stunden bei gleichbleibender Qualität in ihrem physiologischen Zustand zu halten, entstresst die OP-Logistik. „Bisher war eine Lebertransplantation eine Akutsituation, für die wir sechs bis zwölf Stunden Zeit hatten. Dadurch, dass wir jetzt die Zeitspanne auseinanderziehen können, bleibt Zeit zu entscheiden, ob die Leber für den Empfänger geeignet ist und den Empfänger gründlich vorzubereiten“, sagt Schneeberger.

Die Operation wird planbar, Noteingriffe in der Nacht könnten vermieden werden, wie Direktor Öfner-Velano erklärt. Nicht selten sei es vorgekommen, dass ein Empfänger drei-, viermal an die Klinik bestellt worden sei und dann doch keine OP stattfand, weil das Organ nicht passte. „Wir kommen damit einer Vollversorgung der Bevölkerung mit Organen nahe. Die Zahl der möglichen Transplantationen steigt und die Zahl der Patienten, die auf ein Organ wartet, sinkt. Damit geht die Anzahl der Patienten, die von der Warteliste stirbt, gegen null.“

Das ist aber noch immer nicht alles: Defekte können repariert, Zellen ersetzt werden. Langfristig gesehen soll es möglich sein, das Organ zu „tunen“, also zu manipulieren und mit den Zellen des Empfängers zu besiedeln, sodass es genau zu dessen Immunsystem passt.

Derweil ist Friend, „der Vater der Maschine“, glücklich, dass seine jahrelangen Experimente Früchte getragen haben und „Metra“ Realität geworden ist. Er hofft, dass die Konservierungsdauer in der Organ-Box von 24 Stunden noch weiter ausgedehnt und eine Art „Leber-Lagerraum“ eingerichtet werden kann. Die „Metra“-Technologie wird bereits mit anderen Organen erprobt. In Oxford steht eine klinische Studie mit Spendernieren an. Auch für das Herz, die Lunge und für die Bauchspeicheldrüse sei das Verfahren denkbar.