Von Hubert Daum

Imst – Sonntag, 5 Uhr in der Früh. Normalerweise würden sich David und Fabian noch mindestens dreimal im Bett umdrehen, doch heute sind sie schon hellwach. Endlich ist der Tag gekommen, auf den sie so lange hingefiebert haben: die Buabefasnacht. Für den siebenjährigen Fabia­n Juen ist es das erst­e Mal, dass er sich die rund zehn Kilogramm schwere „Klöpfeschelle“ um die Hüften binden lässt. „Ich habe kaum geschlafen“, gibt Vater Christian zu. Der zehnjährige David Perktold, der dazugehörige Roller, gibt sich schon etwas cooler: „Ich war schon bei der letzten Fasnacht dabei.“ Trotzdem: Die Anspannung beim Einnähen vor dem Aufzug ist nicht zu verbergen. Für die rund 250 mit dem Fasnachtsvirus infizierten „Buabe“ im Alter von sechs bis 15 Jahren ist der große Tag angebrochen, an dem die Erwachsenenwelt bewundernd auf sie schaut. Vergessen sind die Tränen, wenn man einmal nicht zur Probe gehen konnte, die unzähligen Vorbereitungsarbeiten vor allem der Eltern und der Wagenbauer, die Präzisierungstrainings für das „Gangle“ (Tanz der Roller und Scheller). Und auch wenn das Semesterzeugnis diesmal schlechter ausfällt als normal – vollkommen egal. Was jetzt zählt, ist das Mittagsgeläut der Pfarrkirche, das den Umzug einläutet.

Doch zuerst der Aufzug von der Unterstadt in die Oberstadt, bei dem ihnen die ungeteilte Aufmerksamkeit vor allem der Fotografen gewiss ist. Auch David und Fabian richten sich her. Die letzten Zupfer am G’wandle und hinaus auf die größte Bühne in ihrem noch jungen Leben, wo bereits Tausende Zuschauer die Straße wie ein Spalier säumen. Hier spielen sich schon rührende Geschichten ab, so wie die um den sechsjährigen Niklas, den jüngsten Roller von allen: Vor einigen Jahren erhielt er die „Fasnachtstaufe“, nun durfte er selbst am Brunnen ein Baby „taufen“.

Kurz vor zwölf Uhr haben nun alle den Gasthof Hirschen erreicht. Und alle warten sie auf das Startzeichen, das Mittagsgeläut, nervös, angespannt, aber voller Freude und Erwartung. Endlich erschallt die mächtige Glocke der nahen Pfarrkirche. Der Puls beschleunigt, die Tränen der Eltern sitzen locker. Erst die Musikkapelle, dann der legendäre schwarz-weiße „Turesackner“. Ihm folgen die Ordnungsmasken wie Wiflig-, Baure- und Turesackner, die Altfrank-, Mohren- und Engelspritzer und die Kübelemaje. Und endlich die ersten der 23 Roller-Scheller-Paarle und die „Laggepaarle“. Verblüffend: Die Buabe gleichen den Großen beim Schemenlaufen wie ein Ei dem anderen. Ein ergreifender Moment auch für die stolzen Eltern, Großeltern und alle Fasnachtler. Der Lohn: Die Sonne lässt Gesichter und den in filigraner Handarbeit gefertigten Aufputz strahlen. Nun gesellen sich Hexemusig, Hexen, die mächtigen Bären und Einzelmasken wie der traditionelle Vogelhändler dazu.

Jetzt der erste „Kroas“ (Kreis) und das erste „Einführen“ an den Tisch in der Mitte, an den Scheller und Roller „ihre“ Leute geleiten. Gerührt und um Fassung bemüht entrichten diese ihren Obolus. Diese Ehre soll vier Jahre lang andauern. Dann endlich nach dem dritten Kroas die ersehnte Pause. „Die Buab­e sei guat beinander“, vermeldet Wolfgang Mark, der „Seckl­moaschter“ (Chef) der Scheller.

Nach einer halben Stunde setzt sich der Zug in Richtung Unterstadt in Bewegung, neue Kraft ist geschöpft für weitere vier Kroase. Um 16.30 Uhr ist es endlich geschafft: der emotionale „Schlusskroa­s“. Ein letztes Gangle mit den letzten Kraftreserven, die Larven werden abgenommen. Und die 14- und 15-Jährigen dürfen schon in zwei Jahren am Dreikönigstag wieder „Ja“ schreien, wenn die berühmte Frage ertönt: „Soll mar huire in d’Fasnacht gia?“ Da steht nämlich wieder das Schemenlaufen auf dem Programm.