Von Marco Witting

Innsbruck – Nach einem Unfall vom Sonntagabend in der Skiwelt Wilder Kaiser rückten Ermittler der Polizei auch gestern noch einmal zum Unfallort aus. Neue Erkenntnisse für die Polizisten gab es keine – eine schwerst verletzte 42-jährige Frau aus Kuba lag auch gestern noch in der Klinik.

Was war passiert? Am Sonntagabend fuhr ein 45-jähriger Österreicher mit einem Skidoo in der Skiwelt gemeinsam mit zwei Frauen ins Tal. Im Bereich der Talstation der Bergbahn Söll drehte das Trio mit dem Motorschlitten noch einige Runden auf der unbeleuchteten Piste. Gegen 21 Uhr steuerte das Skidoo dann die 42-Jährige, während sich die anderen beiden Personen ebenfalls noch am Fahrzeug befanden. Bei einer Schrägfahrt übersah die Frau dann ein knapp oberhalb des Bodens verlaufendes Stahlseil des Übungsliftes und fuhr dagegen. Der Motorschlitten wurde daraufhin einige Meter zurück in die Liftspur geschleudert und kam dort stark beschädigt zum Stillstand. Die 42-jährige Frau, die im Skigebiet arbeitet, erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde zuerst ins Krankenhaus Kufstein gebracht, musste anschließend aber in die Innsbrucker Klinik überstellt werden. Der 45-jährige Österreicher und die 31-jährige Frau aus Deutschland wurden nur leicht verletzt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde der Motorschlitten sichergestellt.

Immer wieder kommt es im Winter zu schweren Zwischenfällen mit Motorschlitten. Der Innsbrucker Rechtsanwalt Andreas Ermacora hatte nach einem tödlichen Zwischenfall im Vorjahr nach Salzburger Vorbild ein Motorschlittengesetz gefordert. Unabhängig vom Zwischenfall in Söll erklärte er gestern, dass hier nach wie vor das Land Tirol als Gesetzgeber gefragt sei. „Wir haben einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Deshalb ist schon die Frage, warum es hier generell keine einheitliche gesetzliche Regelung gibt.“

Grundsätzlich sei der Betrieb von Motorschlitten in Salzburg, wo es das Gesetz eben gibt, untersagt. Allerdings könnten über Antrag eines Halters von den Bezirkshauptmannschaften Ausnahmen erteilt werden. „Diese sind streng“, sagt Ermacora. Pistengeräte und Skidoos von Pistenbetreibern seien etwa nur dann während geöffneter Skipisten erlaubt, wenn Präparierungsarbeiten unumgänglich sind. Sonstige Maschinen (etwa von Hütten) dürfen nur dann fahren, wenn solche Fahrten zeitlich nicht außerhalb geöffneter Skipisten durchgeführt werden können und zur Aufrechterhaltung des Betriebes unumgänglich sind. „Es hat sich seit dem Vorjahr hier aber nichts ergeben“, sagt Ermacora.

Klar sei aber auch, dass ein Gesetz natürlich nicht automatisch Unfälle verhindern kann.