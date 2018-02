Von Eva-Maria Fankhauser und Angela Dähling

Zillertal – Das Land will oder besser wollte ihn, der VVT auch und auch die Mehrheit der an der TT-Umfrage teilnehmenden jugendlichen Leser: den Nightliner ins Zillertal. 59,7 Prozent der 352 Teilnehmer stimmten online für einen Nachtbus im Zillertal, 24,4 Prozent würden Taxi-Gutscheine bevorzugen. 15,9 Prozent wollen weder noch.

Wie berichtet, sieht die ÖVP trotz anders lautendem Landtagsbeschluss inzwischen keinen Bedarf mehr für einen Nightliner. Und auch Planungsverbandsobmann Hansjörg Jäger (VP) ist ein Gegner. „Der von Grünen und SPÖ angekündigte Nightliner kommt sicher nicht“, sagt er. Die Diskussion darum hält er für „reines Wahlgeplänkel“ und einen „Nebenschauplatz. Denn wir haben andere Probleme im Tal zu lösen.“ Die TT-Umfrage findet er „wenig aussagekräftig“. Die Gemeinden seien gegen einen Discobus am Wochenende. Vielmehr sollen die abendlichen Verbindungen im Tal ganzjährig für die Bürger ausgeweitet werden. „Im Mai, Juni werden wir ein Konzept präsentieren“, kündigt Jäger an. Den angedachten Nightliner-Fahrplan hat Jäger im Planungsverband nie präsentiert. „Weil der so nicht kommen kann“, sagt er.

„Dass sich die Schwazer Bezirks-ÖVP vom geplanten Regionightliner verabschiedet, lässt Spekulationen offen. Es liegt an einigen Zillertaler Sturschädeln, die den Bus nicht haben wollen“, sagt Hermann Weratschnig (Grüne) überrascht über die Ablehnung. Bereits im Sommer habe das Büro der grünen LHStv. Ingrid Felipe dem Planungsverband einen Entwurf für den Nightliner vorgelegt – die TT berichtete. Eine Linie (also sechs Fahrten pro Nacht) koste jährlich rund 75.000 Euro. Laut Weratschnig entfallen auf die Gemeinden des Tales rund 50.000 Euro. „Eine Bagatelle für eine Tourismusregion, und der Bus ist eine Notwendigkeit, damit die Jugendlichen sicher nach Hause kommen“, sagt er. Taxi-Gutscheine sind laut ihm bei den Fahrpreisen eine Farce. „Die Taxidienste braucht es in der Feinverteilung in den Ortschaften und Bergfraktionen. Dafür braucht es Angebote der Gemeinden, um die Fahrten leistbarer zu machen“, sagt Weratschnig.

Für Robert Palaver (SP) ist vor allem der Bedarf für eine Nachtlinie für Pendler gegeben. „Und zumindest eine Linie am Wochenende für die Jugendlichen nach Mitternacht wäre sinnvoll“, sagt er.

Viele junge Zillertaler würden sich über einen Nightliner freuen. „Wenn wir in Mayr­hofen ausgehen und dann in der Nacht wieder nach Hause nach Fügen wollen, ist es fast unmöglich, ein Taxi zu bekommen“, sagt Sophia Unterlercher. So weit wolle kaum ein Taxi fahren. Zudem ist laut der 18-Jährigen eine Taxifahrt oftmals sehr teuer. „Ich fände einen Nightliner super, um wieder gut nach Hause zu kommen. So kommt man auch mal weiter weg und dann trotzdem wieder unkompliziert heim“, sagt Lena Hauser.

Nightliner im Ötztal kommt gut an

Ötztal – Im Ötztal gibt es bereits seit Jahren einen Nightliner und auch Nachtbusse. Nicht nur, um Gäste und Jugendliche sicher von A nach B zu bringen, sondern auch um den Arbeitskräften im Tourismus eine attraktive öffentliche Anbindung anzubieten.

„Die Auslastung ist sehr gut. Den Nachtbus nutzen bis zu 2000 Fahrgäste pro Woche“, sagt Franz Sailer, Geschäftsführer der Ötztaler Verkehrsgesellschaft. Der Nachtbus verkehrt im Winter täglich von Ötztal-Bahnhof bis Obergurgl. Der letzte startet um 22.30 Uhr und kommt um 23.56 Uhr im Obergurgler Zentrum an. In die andere Richtung fährt der letzte Nachtbus um 0.30 Uhr. „Der Vorteil ist, dass die arbeitende Bevölkerung, speziell jene in der Hotellerie, eine gute Verbindung im Tal hat“, sagt Sailer. Das ganze Jahr über fährt zudem ein Nightliner durchs Ötztal. Dieser startet jeweils von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag um 1.25 Uhr und fährt bis nach Sölden. In die Gegenrichtung fährt er um 3.45 Uhr los. Zudem verkehrt er an den Feiertagen. Im Sommer fällt der Freitag weg.

Rund 60.000 Euro kostet das Ötztaler System jährlich. Die Hälfte zahlen die Gemeinden, der Rest kommt vom Land und über die Fahrpreise herein. Probleme mit den Fahrgästen habe man laut Sailer keine. „Die Fahrgäste sind meist sehr diszipliniert.“ Außerhalb des Winters werde der Nightliner hauptsächlich von den Einheimischen genutzt. „Die Leute besuchen damit Veranstaltungen und können ohne Taxis im Tal verkehren. Die Angehörigen zu Hause müssen sich keine Sorgen machen, dass man wieder gut heimkommt“, sagt Sailer.

Auch laut Dominik Schrott (VP), der damals die Realisierung des Nightliners mitunterstützt hat, sei man im Ötztal sehr zufrieden mit der Verkehrslösung. Warum seine Parteikollegen im Zillertal vom Nightliner wenig bis gar nicht überzeugt sind, könne er nicht beantworten. „Das muss jedes Tal selbst abwiegen“, sagt er diplomatisch. Taxi-Gutscheine seien im Ötztal nie Thema gewesen.

Kufsteiner schlugen bei Taxigutscheinen zu

Kufstein – Anstatt des Nightliners wollen viele Zillertaler Bürgermeister ein Taxigutschein-System. Oftmals wird dabei auf jenes im Wipptal verwiesen – wie jüngst auch durch LHStv. Josef Geisler. Doch im Wipptal ist noch nichts fix. „Wir sind noch in der Entwicklung“, sagt Alfons Rastner, Planungsverbandsobmann Wipptal. Angedacht seien Gutscheinblöcke zu je fünf oder zehn Euro, die zur Hälfte von der Gemeinde gesponsert würden.

Die Stadt Kufstein gab im Herbst unter dem Motto „Komm gut nach Hause in der Dunkelheit“ 2000 Taxigutscheine aus. Zwei Euro kostete ein Gutschein im Wert von sechs Euro, der bei drei Taxiunternehmen zwischen 19 und 7 Uhr eingelöst werden konnte. Die Aktion war schnell ausgeschöpft. Ob es eine Neuauflage gibt, ist unklar.