Wörgl — Ein rotes Feuerzeug mit dem Logo einer Bar steckt im weißen Sand, dahinter strahlt das blaue Meer. Mit dieser fotografisch festgehaltenen Szene schickte eine Kellnerin aus Wörgl ihrem Chef im Sommer 2013 Grüße aus dem Thailand-Urlaub. Dass sie damit einen regelrechten lokalen Hype auslösen würde, ahnte sie wohl nicht.

Fünf Jahre später freut sich „Sito"-Bar-Betreiber Helmuth Sailer über mehr als 200 Fotos von Gästen, die den kleinen Flammenspender an Orten rund um den Globus in Szene gesetzt haben. Mal wird es vor den Sonnenpyramiden in Mexiko in die Höhe gehalten, dann „entzündet" es aus der Ferne den Eiffelturm in Paris, ein weiteres Mal "campiert" es im verschneiten Gebirge auf über 5000 Metern in Nepal. Beim Rolling-Stones-Konzert rockt es in der ersten Reihe oder wird frech im Dekolleté einer Frau platziert — ja sogar auf dem Mond soll es schon gewesen sein.

Weltenbummler soll Kindern in Ghana helfen

Als kleines Werbegeschenk für Stammgäste gedacht hat sich um das kleine Objekt ein regelrechter Hype unter den Barbesuchern entwickelt, berichtet Sailer. Zwei junge Tiroler haben sich jüngst sogar ein Abbild davon auf ihrer Haut verewigen lassen. „Mit dem habe ich nicht gerechnet, dass es solche Wellen schlägt", ist der Wörgler begeistert.

Nun zeigt sich der 43-jährige selbst vom Enthusiasmus seiner Gäste inspiriert: Künftig sollen die Feuerzeuge nicht mehr verschenkt, sondern verkauft werden. Mit den Einnahmen will Sailer das Projekt „Grenzenlos helfen" unterstützten. Seit 12 Jahren leitet die Wörglerin Elisabeth Cerwenka das Hilfsprojekt für Menschen in der Provinz Ntronang in Ghana. Dort konnte man mit Hilfe der Tiroler Organisation bereits den Bau einer Schule und einer Krankenstation realisieren.

Im vergangenen Herbst gelang es mit Hilfe vieler spendierfreudiger Tiroler. die 5-jährige Mary für eine dringend notwendige Operation nach Innsbruck zu holen. Das kleine Mädchen war in ihrem Dorf in eine Feuerstelle gefallen, ihre Beine durch die Verbrennungen derart deformiert, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte — die TT berichtete. "Mary kann jetzt wieder alles machen, was sie will. Das war vorher undenkbar. Leider wird sie später noch mindestens eine weitere Operation brauchen, weil sie noch wächst, das Narbengewebe jedoch nicht", meint Cerwenka, die im April wieder nach Afrika reisen wird.

Ein ähnliches Schicksal ereilte den 3-jährigen Theophilius: Er verbrühte sich mit kochendem Wasser, im Schock setzte er sich auf einer Feuerstelle. Starke Verbrennungen an den Beinen und am Gesäß waren die Folge. Die Bilder des verletzten Jungen schockierten auch Sailer: „Ich habe selber einen fünfjährigen Buben, das ging mir sehr nahe. Ich dachte, dem Jungen muss man helfen." Ein bis zwei Euro werde er in Zukunft pro Feuerzeug verlangen, „jeder darf natürlich gerne mehr hergeben, wenn er will", so Sailer. Eine neue Ration sei schon bestellt, nun hoffe er auf reisefreudige Gäste. Die besten Fotos wolle er dann auch prämieren.