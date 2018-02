Innsbruck – Mit dem Semesterzeugnis schrillen bei vielen Eltern die ersten Alarmglocken. Zur regelmäßigen Nachhilfe, die laut Arbeiterkammer Tirol rund 15 Prozent (12.750) der Schüler in Anspruch nehmen müssen, kommen weitere Kosten für Intensivnachhilfe in den Semesterferien, die alle Nachhilfeinstitute nun anbieten.

Problemfach Nummer eins bleibt laut Ernst Haunholter von der Arbeiterkammer Tirol die Mathematik, wo bei sechs von zehn Schülern Nachhilfebedarf besteht. Für Stefan Eberharter von der Schülerhilfe in Kufstein ist es ein Mix, der zur Schwäche führt: „Es ist ein Fach, mit dem man sich viel beschäftigen muss, das aber viele gleichzeitig nicht so gern mögen.“ Zudem sind mathematische Aufgabenstellungen in der Zentralmatura „häufig wegen ihrer Textlastigkeit ein Problem. Gerade in der Oberstufe schließt sich der Teufelskreis mit der oft zitierten Lesekompetenz. Fakt ist, dass diese bei jüngeren Schülern immer mehr an Boden verliert“, heißt es dazu vom Innsbrucker IFL, Institut für Lernhilfe und Nachhilfe. Realität ist auch, dass Kinder oft bereits im Volksschulalter Nachhilfe nehmen. „Gerade im Raum Innsbruck befürchten viele Eltern, für ihr Kind den gewünschten Platz am Gymnasium nicht zu bekommen – leider wird hier die Neue Mittelschule trotz all ihrer Bemühungen oft noch nicht als passende Alternative anerkannt“, sagt Philipp Dörler vom IFL.

Zunehmend zum Problem wird in der Oberstufe das Fach Deutsch, weiß Guntram Kraft vom Nachhilfeinstitut Abacus. Laut Kraft sind es nicht Kinder aus Migrationsfamilien, sondern Muttersprachler, die hier Defizite aufweisen. „Den jungen Menschen fällt das freie Sprechen und Schreiben extrem schwer.“ Für Kraft fördert das österreichische Schulsystem im Gegensatz zum deutschen diese Kompetenzen nicht genug. Damit Tirols Eltern in Zukunft nicht mehr 6,4 Mio. Euro jährlich (AK-Nachhilfemonitoring) für die Nachhilfe ausgeben müssen, „fordern wir mehr Gratisnachhilfeangebote und den Ausbau der Ganztagesschulangebote. Hier geht es nicht darum, dass die Schüler gezwungen werden, bis 17 Uhr zu bleiben, sondern dass sie ihre Übungen dort machen können. Das bedeutet auch für die Eltern, dass sie entlastet werden“, so Haunholter.

Ein Projekt, das bereits in diese Richtung arbeitet, ist das Angebot von „talentify“. Hier werden auf professionelle Art und Weise ältere Schüler mit jüngeren Schülern zusammengebracht, die miteinander lernen. Kostenlos. „Uns geht es darum, Chancengleichheit zu schaffen. In Österreich geht viel Potenzial verloren, weil viele Kinder Eltern haben, die nicht helfen können oder kein Geld für Nachhilfe haben“, erklärt Bernhard Hofer, der die Idee österreichweit mit mehr als 300 Partnerschulen, darunter 40 in Tirol, aufgezogen hat. (lipi, wa)