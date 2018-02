Von Catharina Oblasser

Lienz, Wien – Im Wasser ist er in seinem Element: Mario Rott, geboren 1961 in Lienz, schwimmt für sein Leben gern. Besonders fasziniert ihn das offene Meer. Was anderen Menschen Furcht einflößt, ist für Rott Genuss, aber auch Herausforderung.

Am 28. Juli will der 56-Jährige einen Rekord im „Open Water Swimming“, wie der englische Ausdruck lautet, aufstellen: „Ich möchte die Meeresstraße von Bonifacio, die Korsika von Sardinien trennt, durchschwimmen“, sagt Mario Rott. Sponsoren dafür sucht er noch.

Die französische Insel Korsika und die italienische Insel Sardinien sind an dieser Stelle 15 Kilometer von­einander entfernt. Nach eigener Aussage ist Rott der erste Österreicher, der diese Strecke schwimmt. Als Schwimmstil wählt er das Kraulen. „Sonst wäre ich viel zu langsam.“ Pausen sind nicht drinnen, als Kleidung genügt die Badehose. Nur wenn viele Quallen zu erwarten sind, zieht Rott einen Neoprenanzug an. Für die Distanz veranschlagt der Osttiroler fünf bis fünfeinhalb Stunden.

Ungefährlich ist das Vorhaben nicht. Das Meer kann stürmisch sein, es gibt unberechenbare Strömungen. Deshalb wird der Schwimmer von Booten begleitet, die auf den Schiffsverkehr aufpassen und ihn mit Nahrung und Wasser versorgen. „Festhalten darf ich mich aber nicht, das wäre gegen das Reglement“, erklärt der Ausdauersportler.

Mario Rotts Laufbahn ist abwechslungsreich: Erst machte er in Osttirol eine Lehre, studierte dann in Wien Malerei und absolvierte ein Doktoratsstudium. Danach widmete er sich der Fotografie.

Als freischaffender Künstler verbrachte der Lienzer zweieinhalb Jahre in Ägypten, wo Rott seine Liebe zum Wasser entdeckte. „So kam ich zum Freitauchen, also das Tauchen ohne Sauerstoffgerät“, erzählt er. Später gab er selbst Kurse im so genannten Apnoe- tauchen. Als „Open Water“-Schwimmer durchquerte Rott bei Wettkämpfen schon das Marmarameer, den Bosporus und den Golf von La Spezia.

Wenn der vielseitig talentierte 56-Jährige nach Lienz kommt, besucht er seine Eltern. Onkel Werner Moser, der einst bei den Olympischen Winterspielen in Sapporo dabei war, habe ihn sportlich inspiriert, sagt Rott. Und im Sommer plant er, am Tristacher See einen „Open Water“-Schwimmkurs für Interessierte anzubieten.