Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck, Wien, Recife – Frau S. (Name der Redaktion bekannt) ist verzweifelt. Seit mittlerweile knapp eineinhalb Jahren hat sie ihren Sohn nicht mehr persönlich gesehen. Der Kontakt beschränkt sich auf gelegentliches Telefonieren und E-Mail-Schreiben sowie aufs Austauschen von WhatsApp-Nachrichten. Denn ihr Sohn, der 25-jährige Kevin R., ist im Herbst 2016 am Flughafen von Recife in Brasilien mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Laut Anklage soll er an jenem 11. Oktober versucht haben, zwei Kilogramm Kokain zu schmuggeln – versteckt in Dusch- und Shampoofläschchen.

Man habe ihrem Sohn eine Falle gestellt und ihn unter Druck gesetzt, ist Frau S. überzeugt. „Das ist dort gängige Praxis. Man hat ihn, den Ausländer, gezwungen, dieses Kokain bei sich im Gepäck zu haben, damit er von den brasilianischen Behörden herausgefischt werden kann.“ Während sich die Beamten mit ihrem Sohn beschäftigten und ihn abführten, sei der eigentliche Schmuggel an den Beamten vorbei mit einer viel größeren Menge Rauschgift abgewickelt worden, sagt Frau S. Ihr Sohn habe als Bauernopfer herhalten müssen – möglicherweise sogar mit dem Wissen der Zollbeamten dort, mutmaßt sie. Nach Brasilien war Kevin R. nur deshalb gereist, weil er als Musiker eine Einladung für einen Auftritt erhalten hatte.

Im Jänner 2017 kam es zur Verhandlung und dem niederschmetternden Urteil: neun Jahre und neun Monate Haft in einem brasilianischen Gefängnis. Bei der Berufungsverhandlung im Mai wurde das Strafausmaß auf sechseinhalb Jahre reduziert – ein schwacher Trost. Denn die Lebensbedingungen in der Haftanstalt seien nicht menschenwürdig, wie Frau S. erzählt.

Gewalt und Korruption bestimmten den Alltag. „Als Gefangener muss man dort die Wächter bezahlen, damit sie einem bei der Essensausgabe überhaupt eine Mahlzeit geben.“ Um Kleidung, Polster, Decken müssen sich die Gefangenen selbst kümmern, nicht einmal eine Matratze wird ihnen zur Verfügung gestellt. Mit Unterstützung des österreichischen Außenministeriums ließ sie ihrem Sohn im März ein erstes Notversorgungspaket zukommen, die kostenlose Übermittlung eines zweiten Paketes im Juni sei ihr aber von den österreichischen Behörden nicht mehr ermöglicht worden, klagt sie.

Mehr schlecht als recht habe ihr Sohn das erste Jahr im Gefängnis überstanden, Ende des vergangenen Jahres – genau am 27. November – ist Kevin R. plötzlich aus der Haft entlassen worden. „Es dürfte sich dabei um eine Art Entlassung auf Bewährung handeln“, meint die Mutter, die sich mittlerweile am Ende ihrer Belastungsfähigkeit sieht – sowohl psychisch als auch finanziell. Denn zur großen Ungewissheit und Perspektivlosigkeit kommen nun auch Geldsorgen. Alleine im vergangenen Dezember hatte sie ihrem Sohn 940 Euro zukommen lassen – für Essen und Unterkunft in dem Land, das er am liebsten heute als morgen verlassen würde. Allerdings haben die brasilianischen Behörden den Pass von Kevin R. eingezogen und er muss sich regelmäßig beim Gefängnis melden. Das große Problem sei dabei, dass ein Beschäftigungsverbot besteht und er daher nicht selbst für seinen Unterhalt aufkommen kann, erklärt die Mutter, die sich von den österreichischen Behörden im Stich gelassen fühlt. Sie werde seit Monaten von sämtlichen Ministerien und Anlaufstellen vertröstet, mittlerweile seien viele Beamte, die mit dem Fall vertraut sind, für sie nicht mehr zu sprechen. Sie fordert die österreichischen Behörden in Brasilien dazu auf, ihrem Sohn einen neuen Pass auszustellen und ihm so die Ausreise aus Brasilien zu ermöglichen.

Den Vorwurf der Untätigkeit weist das Außenministerium auf Nachfrage der TT zurück. Über Details, so erklärt Thomas Schnöll, Sprecher des Außenministeriums, könne er aus Datenschutzgründen keine Auskunft geben. „Ich kann aber bestätigen, dass uns der Fall bekannt ist und der Betroffene direkt nach seiner Verhaftung unsere konsularische Unterstützung bekommen hat.“ Dabei werde sichergestellt, dass der Staatsbürger gut anwaltlich vertreten wird, ein faires Verfahren bekommt und er keinen Willkürlichkeiten ausgesetzt wird. Was die österreichische Vertretung in Brasilien allerdings nicht machen könne, ist, dem Betroffenen einfach einen neuen Pass auszustellen. Das sei rechtlich deshalb nicht möglich, weil der alte Pass aufgrund der Verurteilung eingezogen worden ist.

Für die Mutter von Kevin R. bleibt damit vorerst nur die Hoffnung, dass einer offenbar vom Anwalt in Brasilien beantragten Abschiebung nach Österreich stattgegeben wird.