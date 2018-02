Innsbruck – Was würden Sie nach bei einem möglichen Wahlsieg als Erstes umsetzen? Warum ist die Bezahlung in sozialen Berufen eigentlich so schlecht? Und haben Sie ein Haustier? Die Fragen, die zehn Kinder aus dem Imster SOS-Kinderdorf und vier aus einer Wohngruppe der Jugendhilfe des Seraphischen Liebeswerks (SLW) gemeinsam ausgearbeitet haben, reichen von den großen sozialpolitischen Feldern bis zum geliebten Vierbeiner. Gestellt wurden sie gestern sieben Kandidaten für die Tiroler Landtagswahl.

Sie habe acht Schafe, die sie jeden Morgen füttern müsse, sagte, von der zehn Jahre alten Valentina auf ihre Haustiere angesprochen, Maria Zwölfer von Impuls. Die grüne Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe habe ihre Katze weggeben müssen. „Mein Sohn ist leider allergisch.“

Schnell wechselte es vom persönlichen in den hochpolitischen Bereich. Der zwölfjährige Mario wollte von den Politikern wissen, warum soziale Berufe so schlecht bezahlt würden. Für Elisabeth Fleischanderl von der SPÖ eine klare Sache: „Viele Frauen arbeiten in diesen Berufen. Deshalb müssen wir intensiv daran arbeiten, dass die Lohnschere geschlossen wird und der Berufsstand mehr Anerkennung findet.“

Denise (14) verstand nicht, warum Jugendliche für den Konsum von Alkohol oder das Rauchen von Zigaretten eigentlich Strafen bekommen würden, „wo sie doch eh tun, was sie wollen“. Ob es denn keine andere Lösung gäbe, wollte sie wissen. „Die Jugendschutzgesetze finde ich wichtig und richtig. Strafen werden eh selten vollzogen“, meinte daraufhin ÖVP-Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf. Aufklärung sei aber gemeinhin die bessere Lösung.

Und was würden die Politiker umsetzen, sollte die Wahl gewonnen werden? Für „leistbares Wohnen“ wolle sich etwa FPÖ-Kandidatin Evelyn Achhorner einsetzen. NEOS-Spitzenkandidat Dominik Oberhofer möchte die Kinderbetreuung ausbauen und Andrea Krumschnabel (Family) hoffe, die „Kluft zwischen Arm und Reich zu schließen“.

Mit dem Projekt wolle man laut den Verantwortlichen von SOS-Kinderdorf und SLW erreichen, dass den Kindern zugehört werde, die Themen, die sie bewegen, wahrgenommen und sie zu einer politischen Beteiligung motiviert werden. (bfk)