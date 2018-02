Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Der Job bei der Justizwache ist Geschichte: Der brutale Überfall auf einen Innsbrucker Juwelier im Oktober hat das Leben eines Wachmannes in eine neue Richtung gelenkt. Jenes Wachmannes, der einen Täter anschoss und damit den Raub vereitelte. Ein beherztes Eingreifen mit einem Schönheitsfehler: Wie bereits berichtet, befand sich der hauptberufliche Justizwachebeamte im Krankenstand, als er von einem Hinterzimmer aus das Juweliergeschäft überwachte. Ein Disziplinarverfahren war die Folge: „Doch das ist jetzt gegenstandslos, ich habe meinen Job bei der Justizwache aufgegeben und arbeite seit Anfang Dezember nur noch für meine Sicherheitsfirma“, sagt der ehemalige Beamte.

Rückblende: Es war am 24. Oktober um 10.08 Uhr, als vier Männer das Juweliergeschäft Leitner in der Maria-Theresien-Straße betraten. Dass deren Absichten keine guten waren, zeigte die Pistole, mit der ein Täter die Mitarbeiterinnen bedrohte. Die drei Komplizen schlugen eine Vitrinenscheibe ein, um an die Luxus-Uhren zu gelangen. Dass im Hinterzimmer ein Justizwachebeamter saß und auf einem Monitor das Geschehen beobachtete, konnten die Räuber nicht ahnen. Der Wachmann fackelte nicht lange, betrat den Verkaufsraum und feuerte zwei Schüsse aus seiner Pistole ab. Eine Kugel durchschlug die Schulter eines Täters. Mit einigen wenigen Uhren als Beute gelang dem Quartett zunächst die Flucht. Drei Männer liefen nach Süden, einer nach Norden. Auf dessen Fersen der engagierte Security-Mitarbeiter, der im Bereich Erlerstraße/Museumstraße Passanten auf den Räuber aufmerksam machen konnte. Zwei Feuerwehrmänner, ein pensionierter Kripobeamter, ein Magistratsmitarbeiter und ein weiterer Zeuge schritten ein und überwältigten einen Täter. Zwei Komplizen flüchteten in ein Kaffeehaus und dann mit einem Taxi ins Oberland. Bei Ötztal-Bahnhof stoppten Polizeibeamte im Rahmen der Alarmfahndung das Taxi. Als sie zwei gestohlene Uhren und eine Schreckschusspistole fanden, nahmen sie die aus dem Baltikum stammenden Passagiere fest. Darunter auch den angeschossenen Räuber, der in der Innsbrucker Klinik behandelt werden musste. Seine beiden Komplizen landeten nach den Einvernahmen in der Justizanstalt. Dort sitzt das Trio noch immer und wartet auf den Strafprozess. Der vierte Räuber konnte vorerst flüchten. Sein Aufenthaltsort ist nach wie vor unbekannt. Allerdings gelang es den Ermittlern des Landeskriminalamtes mittlerweile, seine Identität zu klären. Auf seinen Namen ist längst ein europäischer Haftbefehl ausgestellt, die Festnahme wohl nur eine Frage der Zeit.

Der mittlerweile ehemalige Justizwachebeamte und die fünf Passanten galten zunächst als Helden des Tages: „Dafür wollen wir uns bedanken“, honorierte auch Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes, nach dem gescheiterten Überfall den Einsatz der Männer.

Dass das Justizministerium wegen des privaten Wachdienstes während des Krankenstandes ein Disziplinarverfahren einleitete, war nicht der einzige Wermutstropfen für den Beamten. Auch die Staatsanwaltschaft wurde tätig und prüfte, ob der Einsatz der Schusswaffe rechtmäßig war. Zumal ein Räuber durch das Projektil eine schwere Verletzung erlitten hatte. „Das Ermittlungsverfahren wurde aber mittlerweile eingestellt“, bestätigt Florian Oberhofer, Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der frühere Justizwache­beamte will sich jetzt verstärkt seiner Sicherheitsfirma widmen. „Ich wollte ohnehin schon länger den Job aufgeben.“ Der Überfall und die Folgen seien jetzt nur der letzte Anstoß gewesen.