Innsbruck – In elf Tage ist meteorologischer Frühlingsbeginn. Doch von lauen Temperaturen ist weit und breit noch nichts zu sehen. Im Gegenteil: Laut Wetterdienst Ubimet ist es nicht nur die ganze Woche kalt, mit dem Wochenende greift Väterchen Frost auch mit voller Kraft zu.

Ein Italien-Tief bringt laut ZAMG am Dienstag von Südosten feuchte Luftmassen nach Österreich, von Nordosten werden dazu kalte, kontinentale Luftmassen herangeführt. Damit überwiegt im Großteil Österreichs bereits ab den Morgenstunden dichte Bewölkung. In Tirol sind am Nachmittag minimale Schneeschauer möglich. Im Osten und Südosten Österreichs schneit es ergiebiger. Nach -8 bis -1 Grad steigen die Temperaturen tagsüber auf -1 bis +3 Grad.

Wolken und Frost bis Freitag

Die Wolkendecke bleibt über Tirol auch am Freitag geschlossen, hin und wieder kann es schwach schneien. Am Alpennordrand, im Inntal und auf den Bergen weht teils starker, eisiger Nordostwind. Nach einer frostigen Nacht mit -7 bis -3 Grad wird es tagsüber mit -1 bis +3 Grad nur wenig wärmer.

Mit vielen Wolken, wenig Sonne und ähnlichen Temperaturen geht es in Tirol bis Ende der Woche weiter. Während es hier aber trocken bleibt, schneit es bis Freitag in der Osthälfte Österreichs weiter. „Die größten Neuschneemengen zeichnen sich in Summe im Weststeirischen Hügelland, in der Semmering-Wechsel-Region, in der Buckligen Welt und im Mittelburgenland ab“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „Hier sind bis Freitagfrüh durchaus 20 bis 30 Zentimeter möglich.“ Aber auch im östlichen Flachland bildet sich verbreitet eine dünne Schneedecke aus.

Extreme Kälte am Wochenende möglich

Am Wochenende schwappt laut derzeitigen Prognosen ein Schwall klirrend kalter Polarluft aus Nordosteuropa nach Österreich. Spätestens am Sonntag ist laut Ubimet-Vorhersage im ganzen Land mit Dauerfrost zu rechnen. Und es wird richtig zapfig: Mehr als -10 bis -5 Grad wird es nicht mehr geben. Der eisige Nordostwind verschärft die Kälte zusätzlich.

Noch kälter wird es, falls die Nächte klar bleiben: Dann drohen sogar bis zu -25 Grad. Extrem kalt wird es in diesem Fall auch auf den Bergen, wo die Temperaturen in 2000 Metern auf unter -20 Grad und in 3000 Metern gar in Richtung -30 Grad sinken können. Ob es aber wirklich so klirrend kalt wird, sei nach derzeitigem Stand noch unsicher, heißt es von den Wetterexperten. (TT.com)