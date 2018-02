Wien, Poysbrunn – Dehnfugen sollen bei längeren Brücken Fahrbahnschäden durch temperaturbedingte Längenänderungen verhindern. An der Technischen Universität (TU) Wien wurde nun eine fugenlose Brücke entwickelt. Das Konzept wurde von der Asfinag mit dem Bau einer Brücke der Nordautobahn A5 in Niederösterreich erstmals realisiert und hat sich auch bei Wintertemperaturen bewährt, teilte die TU am Dienstag mit.

Abhängig von der Temperatur dehnt sich Beton aus oder zieht sich zusammen. Bei einer Brücke mit einer Länge von 100 Metern kann der Längenunterschied zwischen Sommer und Winter einige Zentimeter betragen. Daher trennen bei längeren Brücken Dehnfugen die Betonteile. Andernfalls würden besonders bei tiefen Temperaturen schwere Schäden in der Asphaltfahrbahn entstehen. Doch die Fugen sind wartungsintensiv und verursachen laut TU rund 20 Prozent der Instandhaltungskosten einer Brücke.

Bei dem von Johann Kollegger und Bernhard Eichwalder vom Institut für Tragkonstruktionen der TU Wien entwickelten und bereits patentierten neuen Konzept wird die Längenänderung nicht in wenigen Fugen aufgenommen, sondern auf einen größeren Bereich verteilt. 20 bis 30 Betonelemente werden dabei mit Seilen aus einem speziellen Glasfaser-Werkstoff verbunden. Bei Temperaturänderungen verändert sich der Abstand zwischen den Elementen gleichmäßig im selben Ausmaß.

So sind die im Winter zwischen benachbarten Betonelementen entstehenden Spalten nur millimetergroß. Eine an der TU Wien entwickelte Asphaltmischung ist flexibel genug, diese kleinen Längenänderungen mitzumachen, ohne dabei rissig zu werden.

Die Asfinag war von Beginn an an dem Projekt beteiligt und hat mit der 112 Meter langen Satzengrabenbrücke auf dem Ende vergangenen Jahres eröffneten 25 Kilometer langen Teilstück der Nordautobahn A5 zwischen Schrick und Poysbrunn (NÖ) das neue Konzept umgesetzt. Gegen Ende des Winters zog ASFINAG-Brückenexperte Michael Kleiser nun eine positive Bilanz: „Unsere theoretischen Berechnungen zur Aufteilung der Verformungen auf die einzelnen Betonelemente konnten durch die Messungen bestätigt werden.“ (APA)