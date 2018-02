Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Am Innsbrucker Landesgericht rauchen Advokaten, Staatsanwälten und vor allem Angeklagten nicht selten die Köpfe. Entnervt zückten darauf bislang viele Zigarette und Feuerzeug, um während Verhandlungspausen oder Beratungen den Puls wieder etwas einzubremsen. Damit ist nun Schluss.

Denn während noch vor rund zehn Jahren Aschenbecher an den Gängen zu den Verhandlungssälen hingen und so mancher Angeklagte seinen Prozess als „viel Rauch um nichts“ schöngeredet hatte, ist das Qualmen am Landesgericht ab 1. März allen Außenstehenden verboten. Dies betrifft nicht nur Angeklagte, Beklagte oder Kläger, sondern natürlich auch Rechtsanwälte, Zeugen, Begleitpersonen, Bewährungshelfer, Dolmetscher, Sachverständige oder Prozessbeobachter. Den Justizbediensteten – also Richter, Staatsanwälte, nichtrichterliches und Verwaltungspersonal – geht es kaum besser. So wurden im zwölfstöckigen Gebäude die bislang öffentlich zugängigen „Raucherkammerln“ von vier auf ein einziges heruntergestrichen. Da werden die verbliebenen Raucher unter den Justizbediensteten dort wohl keine Zigarette mehr in der Hand halten müssen, um genügend Nikotin über die Luft aufzunehmen. In den Kanzleiräumlichkeiten und Arbeitszimmern war Rauchen – zumindest offiziell – bereits bisher tabu.

Auf Wunsch von Klaus Schröder, Präsident des Oberlandesgerichts (OLG), kommt die Tiroler Justiz damit der Einführung des Tabak- und Nichtraucherschutzgesetzes mit 1. Mai zuvor.

OLG-Präsidialrichterin Beate Abler auf Anfrage der TT: „Zum gesetzlich verordneten Schutz von Nichtrauchern gilt ab März Rauchverbot für alle Parteien im gesamten Gebäude des Landesgerichtes. Auch der bisherige Raucherraum bei der Kantine wird geschlossen, zudem ist das Rauchen ebenso auf den Balkonen verboten, da diese als Fluchtwege dienen.“ Laut OLG-Richterin Abler dient das letzte verbliebene Raucherzimmer im Haus nur den Bediensteten, um so den Nichtraucherschutz (z. B. Schließen der Türe) zuverlässig sicherstellen zu können.

Auch für den übrigen OLG-Sprengel tritt ab März übrigens das Rauchverbot in Kraft. Dabei bleibt allerdings die Art der Umsetzung den einzelnen Gerichtsvorstehern vorbehalten.

Gegenüber den Justizbediensteten setzt OLG-Präsident Schröder jedoch eine gesundheitsfördernde Geste. So bietet das Oberlandesgericht allen Interessierten eine Raucherentwöhnung an. Die Kosten dafür übernimmt zur Gänze der Dienstgeber.