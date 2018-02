Fieberbrunn – Die Polizei musste Donnerstagnachmittag zu einem Vorfall in eine Betreuungseinrichtung in Fieberbrunn ausrücken. Ein 26-jähriger Afghane bedrohte einen Zivildiener mit dem Umbringen. Bei der Sachverhaltsaufnahme beschimpfte und bespuckte der 26-Jährige die Polizisten. Bei der anschließenden Festnahme wurde eine Beamtin an der rechten Hand verletzt.

Der Afghane wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum in Innsbruck gebracht. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck wird erstattet. (TT.com)