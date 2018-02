Von Alexandra Plank

Innsbruck – Manchmal trifft man im Leben auf Menschen, deren Schicksal eine dramatische Wende erfährt. Das passierte der heute 65-jährigen Iglerin Andrea S. (Name geändert), die über einen Freund in den 70er-Jahren in künstlerisch-politischen Zirkeln Roms verkehrte. Dort traf sie einen jungen Mann, der Opfer eines der größten Kriminalfälle des letzten Jahrhunderts werden sollte: John Paul Getty. „Mein italienischer Freund verkaufte Bilder an der Spanischen Treppe. Getty sprach ihn an und wurde Teil unserer Clique“, sagt die Tirolerin.

Der Enkel des damals reichsten Menschen der Welt warf nicht mit Geld um sich, er war ohne Leibwächter unterwegs. „Getty wirkte verloren. Er wollte aufgrund seiner Person geliebt werden und nicht aufgrund seines Namens.“ Auch das Experimentieren mit Drogen sei ein großes Thema gewesen. Der Enkel des Milliardärs wohnte im Szeneviertel Trastevere und landete im Gefängnis, weil er bei einer Linken-Demo einen Molotow-Cocktail geworfen hatte.

1974 sollte die Tirolerin ihren italienischen Freund und Getty wiedersehen. Hinter dem einstigen „Golden Hippie“ lag eine schreckliche Zeit. Wie der Chronikband 1974 schreibt, versuchte der 17-Jährige mit seiner deutschen Freundin Martina Zacher bei einem Urlaub in Igls seine fünfmonatige Geiselhaft zu vergessen.

Getty III. war auf dem Heimweg von einem Discobesuch, als er am 10. Juli 1973 auf der Piazza Farnese in Rom von Männern in ein Auto gestoßen wurde. Die Entführung fand um drei Uhr nachts statt, die Schreie des 16-Jährigen blieben ungehört. Im Januar 1974 konnte die Polizei die Entführer dingfest machen. Sie hatten den Jugendlichen gefoltert und ihn erst freigelassen, nachdem sein Großvater 6,8 Millionen DM bezahlt hatte. Der Steinreiche war den Forderungen erst nachgekommen, nachdem die Mafiosi dem Enkel ein Ohr abgeschnitten und gedroht hatten, den Entführten „in kleinen Stücken“ an die Familie zurückzuschicken. Die unglaubliche Geschichte läuft derzeit in den Kinos. Auch in Igls lebte Getty in Angst vor der Mafia: „Sie haben ein Gesetz, sie töten die Verräter“, sagte er.

Laut der Tiroler Zeitzeugin war er beim Zusammentreffen in Igls schwer traumatisiert. Vom Rummel um seine Person habe sie nichts mitbekommen. Auch in den Tiroler Archiven sind die Unterlagen spärlich. Nach der gelungenen Befreiung wuchs der Ruhm Gettys, weiß der Spiegel zu berichten. „Als er mit seiner Mutter im Skiurlaub ins österreichische Igls bei Innsbruck reiste, erhielt er jede Woche 200 Briefe von Mädchen, die ihn für seinen Mut und sein Heldentum lobten. Die Fanpost wurde an die simple Adresse ,Paul Getty, Österreich‘ verschickt“. Andrea S. wird sich den Film ansehen, um einen Abgleich mit ihren Erinnerungen zu machen.