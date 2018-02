Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Tirols Straßennetz, auf dem rund 1000 Fahrer und Fahrerinnen unterwegs sein werden, wurde von der UCI (Union Cycliste Internationale) bereits genau unter die Lupe genommen. „Ex-Radprofi Thomas Rohregger hat als Erster im Vorfeld die ungefähre Streckenauswahl getroffen. Es hat dann mehrere Begehungen von der UCI gegeben, die die Regeln vorschreibt, nach denen Rennen organisiert werden. Es wurde ein Anforderungsprofil für die Strecken erstellt. Danach wurde vereinbart, wo es sicherheitsrelevante Verbesserungen geben muss“, erklärt Andreas Klingler, Geschäftsführer der Rad-WM-GmbH, die das Sportevent veranstaltet.

Damit die 1100 Kilometer, die befahren werden, auch bei hohen Geschwindigkeiten zu keinem Sicherheitsrisiko werden, stehen nun einige Verbesserungen an. Am meisten trifft es die Marktgemeinde Zirl. „Durch Zirl geht das Mannschaftszeitfahren und der schlechte Asphalt wäre hier zu gefährlich“, sagt Klingler. Bürgermeister Thomas Öfner ist sich bewusst, „dass diese baulichen Maßnahmen in der Kirchstraße und der Bahnhofstraße möglichst bald umgesetzt werden müssen“. Ob es reicht, einen neuen Straßenbelag auf den alten aufzutragen oder es umfangreicherer Ausbesserungen bedarf, muss jetzt geklärt werden. Öfner sieht die Rad-WM als „große Chance für Zirl“ und will entlang des Streckennetzes für Unterhaltung und Kulinarik sorgen. Daher hofft der BM, dass trotz der bekannt angespannten Finanzsituation die Asphaltarbeiten finanziell verkraftbar sind.

Via Tiroler Tageszeitung kann Klingler den SPÖ-Bürgermeister beruhigen. „Das zahlen wir als Veranstalter, das müssen nicht die Gemeinden zahlen.“ Das Gleiche gilt auch für die weiteren kleineren Adaptierungen entlang der WM-Strecken. So muss auf der Igler Straße ein Fahrbahnteiler für die WM entfernt werden. „Wenn da rund 170 Rennradfahrer bei 80 km/h die Straße runterfahren, kann ein Fahrbahnteiler für ein großes Feld wie dieses zur Gefahr werden. Stürzt ein Fahrer, ist das Risiko zu groß, dass nachfolgende Fahrer auch stürzen“, so Klingler.