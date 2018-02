Von Helmut Mittermayr

Nesselwängle – „A nuie Mode“ – das sind die Mountaincarts, mit denen man die Berge „hinunterbrettern“ kann. Ohne Motor, dreirädrig, mit Bremsen versehen – eine Gaudi für jedes Alter. Am Krinnenlift in Nesselwängle wird dieser Spaß seit Sommer 2015 angeboten und kräftig beworben. Die Wege, über die die Schwerkraft die Mountaincarts in die Tiefe zieht, gehören der Bringungsgemeinschaft Nesselwängle Süd. Und diese wollte erstens von der Liftgesellschaft Nesselwängle gefragt werden und zweitens eine finanzielle Abgeltung. Da beides nicht möglich war, wandte sich Obmann Bernd Rief 2015 an den Reuttener Rechtsanwalt Gerhard Mader, um die beschädigten Rechte wiederherzustellen. Auch die Frage der Haftung war offen und der Wegerhalter wollte sie unbedingt bei den Mountaincart-Verleihern, also der Nesselwängler Liftgesellschaft, wissen.

Der Geschäftsführer der Lifte, Jens Stecher, berief sich darauf, dass die Wege im Zuge eines Abkommens mit TVB, Land, Gemeinde und Bringungsgemeinschaft sowieso für Mountainbikes freigegeben wären. Da würde es die paar Mountaincarts wohl auch noch leiden. Einen Nutzungsvertrag, den ihm die Bringungsgemeinschaft zuschickte, mit einer Pacht von 1500 Euro für den Sommer 2015 und 1700 Euro für Sommer 2016, negierte er so lange, bis RA Mader die Klage einreichte. „Wir haben ihm auch noch während des Instanzenlaufs angeboten, einfach zu unterschreiben. Dann wäre alles gestoppt. Aber er wollte nicht“, führt Mader aus. Jens Stecher gegenüber der Tiroler Tageszeitung: „Wegen so einer Sache gleich zum OGH gehen, das ist doch absolut krank.“ Anwalt Mader prustet angesichts dieser Aussage fast vor Lachen: „Wie bitte? Er ist doch zum Obersten Gerichtshof gegangen, nicht wir. Wir hatten ja schon beim Landesgericht Recht bekommen.“

Jedenfalls darf die Liftgesellschaft Nesselwängle die Mountaincarts auf den Wegen der Bringungsgemeinschaft, die Errichter und Halter ist, künftig weder in Einsatz bringen noch öffentlich – etwa in Broschüren oder auf ihrer Homepage – weiter bewerben. Außer sie zahlt und trägt die Haftung.

Stecher sieht sich als Opfer von allen möglichen Ränken im Dorf, die von Gemeindeführung bis zu Agrar gegen ihn gerichtet seien. „Ohne Vermietung der Mountaincarts wird es zwei Mitarbeiter die Arbeitsplätze kosten. Das müssen dann andere verantworten“, droht er. Und weiter mit einer dunklen Wahrsagung: „Wenn sie mich alle noch lange fuchsen, wird es einen gewaltigen Abgang mit Folgen geben. Da hat dann das gesamte Tannheimer Tal keinen Einfluss mehr.“ Die Liftgesellschaft Nesselwängle habe er vor dem Niedergang gerettet, aber sie sei gewiss nicht besonders liquid, sondern komme gerade über die Runden. „Eine ortsübliche Abgeltung von 600 Euro kann ich mir vorstellen, aber nicht die von der Bringungsgemeinschaft geforderten 3000.“ Stecher regt eine gesamthafte Übereinkunft wie am Hahnenkamm in Höfen an, „wo alles neu geregelt wird“. Der Nesselwängler Vertrag sei schließlich von 1967.

Vertrag hin, Vertrag her – bevor Stecher darüber überhaupt reden kann, steht wohl sein Canossagang zur Bringungsgemeinschaft an.