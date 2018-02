Saarbrücken/Gaggenau — Der Fall einer bei Eiseskälte in einem Müllcontainer im Saarland ausgesetzten Hündin bewegt viele Tierfreunde. Eine Mitarbeiterin des Saarbrücker Tierheims hatte den mittlerweile auf den Namen Sunny getauften Vierbeiner am Montag zufällig im Müll vor dem Tierheim entdeckt.

„Das Tier war völlig unterkühlt und sehr abgemagert", sagte Frederick Guldner, Sprecher und Vorstandsmitglied des „Tierschutzvereins Saarbrücken und Umgebung" am Mittwoch. Auf der Suche nach Futter habe die Hündin einiges an Abfällen gefressen. Die wohl zwei bis drei Jahre alte Pitbull-Mischlingshündin verbrachte die Nacht bei minus 10 Grad in dem Container und kam am Montag direkt in eine Tierklinik, wo sie um ihr Leben kämpfte. „Mittlerweile ist sie über den Berg."

Per Facebook hat das Tierheim die Geschichte erzählt und fragt nach Leuten, die den Hund kennen. „Es ist Wahnsinn, wie groß die Resonanz ist", sagte Guldner. „Der Fall bewegt ganz Deutschland — und viele Menschen aus Österreich und der Schweiz."

In Baden-Württemberg appellierte die Polizei derweil, Tiere bei extremen Temperaturen nicht im Auto zurückzulassen. In der Nacht zum Mittwoch hatte die Polizei in Gaggenau ein Auto abschleppen lassen, in dem bei klirrender Kälte ein Hund war. Da der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurde das Auto mitsamt Hund in einer beheizten Halle untergestellt. Das Aussetzen eines Tieres kann mit bis zu 25.000 Euro bestraft werden. (dpa)