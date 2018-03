Innsbruck - Der 42-jährige Italiener im Mordfall Thaur wurde am Freitag zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil der Geschworenen fiel einstimmig wegen Mordes, Freiheitsentziehung, Raub, Urkundenunterdrückung sowie Störung der Totenruhe. Es ist nicht rechtskräftig.

Staatsanwalt Hermann Hofer meinte in seinem Schlussplädoyer, dass die Verantwortung des Angeklagten "wenig glaubwürdig und einfach lebensfremd" sei. Die Angaben des Beschuldigten hätten sich zudem seit seiner Festnahme vor rund einem Jahr ständig verändert. "Auch gestern und heute hat er uns zahlreiche neue Details aufgetischt", resümierte der Staatsanwalt die beiden vergangenen Prozesstage. Verteidiger Markus Altenweisl betonte indes erneut, dass in der Hauptverhandlung einige Widersprüche zutage getreten seien. Zudem könne einer alleine unmöglich eine derartige Tat begehen. Der Rechtsanwalt rief in seinem Schlussplädoyer den Geschwornen schließlich den Grundsatz "im Zweifel für den Angeklagten" in Erinnerung. Angeklagter beteuerte Unschuld Der Italiener selbst beteuerte in seinem Schlusswort ein weiteres Mal seine Unschuld. " Ich habe nie jemandem wehgetan, ich habe nie jemanden verletzt", so der 42-Jährige. Er sei gläubiger Katholik und für ihn sei das Leben eines Menschen mehr wert als Geld, sagte der Italiener. Indes bezichtigte der Italiener einen in Innsbruck lebenden Landsmann der Tat.

Der vom Angeklagten des Mordes bezichtigte Innsbrucker konnte nach seiner Zeugenaussage den Gerichtssaal wieder als freier Mann verlassen. Er wies alle Schilderungen, wie Geständnisse und Diebstähle, als Lügenmärchen zurück. Richter Thomas Dampf: „Herr Zeuge! Ganz konkret: Haben Sie Herrn S. umgebracht?" „Nein!", antwortete der in Innsbruck wohnhafte Italiener.

Warum er und seine Frau für den Angeklagten im Zuge des Tatverlaufs etliche Erledigungen durchgeführt hatten, konnte nicht erklärt werden. Der Zeuge: „Das war auch das erste und letzte Mal, dass ich so was gemacht habe. Für meine Hilfe hat sich der Angeklagte mir gegenüber extrem schäbig verhalten!" Heute haben nun einstige Nachbarn als Zeugen ausgesagt.

Aussagen der Nachbarn

Zeugen berichteten am Freitag erneut (wie schon bei der Polizei), dass zum Tatzeitpunkt ein silberner Skoda Octavia mit italienischem Kennzeichen am Rande der Wohnanlage geparkt war. Das bis heute unbekannte Auto war nach der Tat wieder verschwunden. Bei diesem Auto habe ein Mann gestanden, der dann später wieder in den Hausbereich des späteren Mordopfers ging. Laut Beschreibung handelte es sich um einen Mann, Größe 1,85 Meter, Brillenträger. Zum Tatzeitpunkt soll der Angeklagte aber wiederum keine Brille getragen haben. Aber auch der gestern belastete Zeuge konnte nicht als diese Person identifiziert werden. Nachbarn war der Mann aufgefallen, da er zuvor von einem kleinen Nachbarshund angefallen worden war.

War es Ärger oder Nervösität: Nachdem am Freitagvormittag schon mehrere Zeugen den Behauptungen des Mordangeklagten widersprachen, sprach dieser einen einvernommenen Gebrauchtwagenhändler während der Aussage laut an. Richter Dampf sprach darauf eine Verwarnung aus. Bei weiterer Störung müsse der Prozess ohne den Italiener fortgeführt werden. Zwei Zeugen schilderten darauf, wie sie im Zuge von Gebrauchtwagengeschäften plötzlich in auffallende Müdigkeit verfielen - so als hätten sie Schlafmittel verabreicht bekommen. (fell, TT.com)