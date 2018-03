Innsbruck - Ein 42-jähriger Italiener muss sich am Donnerstag und Freitag am Landesgericht Innsbruck wegen Mordes verantworten. Er soll laut Anklage im Zuge eines Autokaufs den beliebten Bankangestellten und Familienvater Reini S. aus Thaur zunächst verletzt, gefesselt, ruhiggestellt und letztendlich getötet haben. Die Leiche des 47-Jährigen war im Kofferraum eines Autos in Baumkirchen entdeckt worden. Zu Beginn des Prozesses bekannte sich der Angeklagte nicht schuldig. Außerdem bezichtigte er seine Tiroler Bekannten der Täterschaft.

Die Vorgeschichte

Im Februar 2017 hatte der spektakuläre Mordfall rund um den beliebten Bankangestellten Reini S. nicht nur in Thaur und Baumkirchen für Entsetzen gesorgt. Nachdem seiner auf Urlaub weilenden Frau das Verschwinden von S. an einem Mittwoch aufgefallen war, wurde es am darauffolgenden Freitag traurige Gewissheit: Der 47-Jährige wurde tot im Kofferraum des Audi A6 des nunmehr angeklagten italienischen Autohändlers entdeckt. Zu dieser Zeit hatte der 42-jährige Italiener schon zwei der Sportautos des Thaurers nach Italien verbracht. Diese Fahrzeuge waren auch Grund fürs Kennenlernen.

Der Thaurer wollte sich nämlich von den PS-Boliden trennen — und hatte im Internet nach Käufern gesucht. 45.000 Euro wollte der Italiener dem Thaurer für die Autos zahlen. Sogar Kaufverträge waren von Reini S. dazu schon unterfertigt worden. Doch die kurzzeitige „Freundschaft" zweier Autoenthusiasten, die eine Woche vor der Tat sogar noch zum Kennenlernen zwischen dem Italiener Antonio und der Familie von S. geführt hatte, endete mit dem Tod des Verkäufers. Tage nach dem Auffinden der Leiche konnte der Italiener in Marseille vor der Fähre nach Tunis im schwarzen Subaru WRC von S. festgenommen werden. Seit seiner Auslieferung befindet sich Antonio in Innsbruck in Untersuchungshaft.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Im April nahm er zum Fall erstmals Stellung und bezeichnete sich als das Bauernopfer der Machenschaften seiner Freunde. Vom fünfstelligen Geschäftsabschluss hätten laut dem Italiener nämlich auch zumindest drei von seinen Tiroler Bekannten gewusst — einer von ihnen hatte den Ankauf sogar mit 1300 Euro mitfinanziert —, sagte Verteidiger Markus Altenweisl damals für seinen Mandanten.

Für die Ermittlungsgruppe „Leib und Leben" der Landespolizeidirektion stand die Tatausführung durch den Italiener allerdings schon im Oktober „außer Zweifel". Staatsanwalt Hansjörg Mayr: „Dafür, dass der Angeklagte allein für die Tat verantwortlich ist, sprechen die Spurenlage und die Angaben jener beiden Bekannten, die vom Angeklagten ersucht wurden, seinen Audi in Baumkirchen abzutransportieren."

Ähnliche Tat in Deutschland

Besonders schwer wiegt für den Mordangeklagten jedoch nicht zuletzt die Tatsache, dass der Italiener bereits vor drei Jahren in Deutschland wegen schweren Raubes verurteilt wurde. Der Modus operandi war damals fast deckungsgleich. Mayr: „Nach diesem Urteil habe er dort zunächst einen gebrauchten Pkw zum Verkauf angeboten, um dann den Käufer zu betäuben und den vom Käufer bereits zur Zahlung des Autos mitgebrachten Kaufpreis an sich zu nehmen."

Für Pflichtverteidiger Markus Altenweisl wies im Oktober auf Anfrage der TT der Fall dennoch auf ein Verbrechen unter Mitwirkung mehrerer Personen hin. Altenweisl: „Die Ermittlungsergebnisse zeigen erhebliche Unstimmigkeiten und erfordern vertiefte Überprüfungen." Der Innsbrucker Rechtsanwalt meint damit, dass wohl niemand, der einen Mordplan hegt, so vorgehen würde. Altenweisl: „Wer würde sich denn unter richtigem Namen der Familie von S. persönlich vorstellen, wenn er diesen bald umbringen wollte? Das ist doch denkunmöglich!" Auch gibt Altenweisl zu bedenken, dass man wegen älterer Gebrauchtwagen keinen Mord begehen muss: „So etwas könnte man risikoloser erledigen."

Angeklagter bekennt sich nicht schuldig



Am Donnerstag startete der Schwurgerichtsprozess mit einem vollbesetzten Saal. Da ein umfangreiches Beweisverfahren mit Gutachtern und Zeugen bevorsteht, schrieb der erfahrene Strafrichter Thomas Dampf das Verfahren über zwei Tage aus. Staatsanwalt Hermann Hofer wird sich dabei die „Freunde" des Angeklagten als Zeugen wohl noch einmal genauer vorknöpfen. Insgesamt werden 13 Zeugen einvernommen.

Staatsanwalt Hermann Hofer wies in seinem Plädoyer auf die einschlägigen Vorstrafen des Angeklagten hin - insbesondere auf einen gleichgelagerten Raub mit Betäubung bei einem Autogeschäft in Deutschland. Ankläger Hofer: „Nach einem umfangreichen Ermittlungsverfahren mit Einvernahme von 70 Zeugen deutet alles auf die Täterschaft des Angeklagten hin."

Der Angeklagte bekannte sich vor Richter Thomas Dampf für nicht schuldig. Dabei forderte er die Geschworenen über seinen Pflichtverteidiger Markus Altenweisl eindringlich auf, den Zeugenaussagen seiner Innsbrucker Bekannten, einem Italiener und einer Serbin, größte Beachtung zu schenken. Diese wären laut dem Angeklagten nämlich in Wahrheit für den Tod von Reini S. verantwortlich. Der Italiener aus Innsbruck habe ihm am Todestag gegen 23.00 Uhr sogar gestanden, dass der Thaurer nun nicht mehr am Leben sei. Er selbst habe seinen - noch lebenden - Autofreund nach Kaufabschluss gegen 20.30 Uhr in Richtung Baumkirchen verlassen. Dort sei er nach 20-minütiger Fährt von der Wirtin um 21 Uhr gesehen worden.

Stundenlange Einvernahme des Italieners

Mehr als drei Stunden beteuerte der Italiener, dass er den Thaurer nicht getötet habe. Die Einvernahme dauerte auch zur Mittagszeit noch weiter an. Vorhalte aus einem DNA-Gutachten führten dabei aber zu Änderungen in seiner Aussage. In dem Gutachten schienen Fingerabdrücke auf Klebebändern und Schatullen auf, die Erklärungsbedarf hervorriefen.

Nach Mittag wollte der Angeklagte den Leichnam doch im Kofferraum zusammengekauert in der Sporttasche entdeckt haben. "Ich habe erst nicht gedacht, dass er tot ist, sondern nur betäubt. Deshalb habe ich an ihm gerüttelt, seine Beine genommen. Erst da habe ich das Gesicht gesehen und bemerkt, dass er tot ist." Neulich belastete er einen zur Tat in Innsbruck ansässigen Bekannten und Zeugen: "Der hat ihn getötet!"

Schlafmittel und Würgemal

Am Nachmittag wurde Gerichtsmediziner Walter Rabel angehört. Laut seiner Aussage wurde im Blut des Opfers ein Schlaf- und Beruhigungsmittel gefunden. Die Menge sei deutlich über einer therapeutischen Konzentration gelegen und "potentiell letal" gewesen.

Das Opfer wies Spuren an den Fuß- und Handgelenken auf. Diese würden darauf hindeuten, dass Reini S. gefesselt war. Am Hals wurde eine so genannte Strangfurche gefunden. Diese sei typisch für Erdrosselung, sagte der Gerichtsmediziner. Als die Leiche in dem Kofferraum gefunden wurde, sei der Mann "bereits seit zumindest wenigen Tagen tot" gewesen.

"Abstruse Geschichte"

Auch die Witwe von Reini S. sagte am Donnerstag aus. Sie schilderte, was sie am Tatabend und am Tag danach erlebt hatte. Als sie am Tag der Ermordung abends mit ihrem Mann telefoniert hatte, sei ihr "etwas komisch vorgekommen". Am folgenden Morgen konnte sie ihn dann schon nicht mehr erreichen.



Am Telefon habe ihr der Angeklagte dann am Nachmittag eine "abstruse Geschichte" erzählt. Ihr Mann sei mit einer anderen Frau durchgebrannt, behauptete der Italiener. Vom Handy ihres Mannes kam dazu eine mysteriöse SMS, die den gleichen Inhalt hatte. Auch diese habe sie sofort angezweifelt.

Dem Angeklagten droht lebenslange Haft. Es gilt die Unschuldvermutung. (fell, TT.com)