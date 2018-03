Von Wolfgang Otter

Kundl – Das Problem der parkenden Lkw hat sich von dem am Inn gelegenen Wörgler Gewerbegebiet mittlerweile auch auf das benachbarte Kundl ausgebreitet. Entlang der Zufahrt und selbst auf Nebenwegen steht ein Lkw nach dem anderen, teilweise bleiben nur enge Gassen zum Durchfahren. Hier verbringen viele Lkw-Fahrer ihre Ruhzeiten oder warten das Ende der Nacht- und Wochenendfahrverbote auf der Inntalautobahn ab. Nachdem die Exekutive auf Wörgler Seite auf der Zufahrt zum städtischen Gewerbegebiet (Nordtangente) verstärkt kontrolliert, ziehen es Lkw-Fahrer vermehrt vor, auf das angrenzende Kundler Gebiet auszuweichen. Auch weil es hier kein Park- und Halteverbot, so wie in Wörgl, gibt. Daher beschloss der Kundler Gemeinderat ein Park- und Halteverbot. Dazu wurde eine entsprechende Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Kufstein beantragt. „Die Tafeln liegen auch schon bereit“, sagt Bürgermeister Anton Hoflacher. Aber natürlich können diese nicht aufgestellt werden, solange die dafür notwendige Verordnung nicht erlassen worden sei.

Das veranlasst nun Fritz Gurgiser, Chef des Transitforums Austria-Tirol, die Bezirkshauptmannschaft Kufstein zu kritisieren. „Die Dreistigkeit der Lkw-Fahrer wird jeden Tag größer“, ärgert sich Gurgiser. „Da muss man einfach schneller reagieren, So wird die Glaubwürdigkeit des Landes Tirol untergraben“, kritisiert Gurgiser über die scheinbar zu lange Verfahrensdauer.

Das sieht man in der Bezirkshauptmannschaft Kufstein naturgemäß anders. „Wir haben eine sehr kurze Anhörungsfrist angesetzt“, betont Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer, dass man den Behördenlauf beschleunigt habe. Nur seien für diese Verordnung Stellungnahmen der Interessenvertretungen (Kammern) notwendig. „Die Frist dafür läuft am Montag aus, ein, zwei Tage danach bzw. im Laufe der kommenden Woche ist bei uns die Verordnung fertig, dann kann sie die Gemeinde kundtun“, erklärt Platzgummer auf Anfrage der TT.

Auch Wörgls Bürgermeisterin Hedi Wechner will härter durchgreifen: Sie kündigte an, die TT berichtete, bei zu vielen Lkw die Nord­tangente sperren zu lassen. Dies sei rechtlich auch durchaus möglich, erklärt dazu der Bezirkshauptmann.

Auch in Brixlegg gab es Probleme mit Lkw, die rund um eine große Tankstelle die öffentliche Straße verparkten. „Wir haben sofort mit der Polizei reagiert, es blieb dann bei zwei- oder dreimal“, sagt BM Rudolf Puecher.