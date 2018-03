Innsbruck — Mobbing, Diskriminierung, sexuelle Belästigung: Wie oft werden derlei Fälle von Studenten und Angestellten an der Uni Innsbruck gemeldet?

Sabine Engel: Beim Mobbing kann ich das schwer sagen. Da gibt es neben uns auch andere Anlaufstellen. Mit dem Thema Diskriminierung beschäftigen wir uns viel, das ist unsere Kernaufgabe. So werden wir etwa in Stellenbesetzungsverfahren von Anfang an mit eingebunden. Einfach um die Vorgänge zu kontrollieren. Und beim Gros der Fälle gibt es keine Ungereimtheiten. Womit wir im vergangenen Jahr zunehmend zu tun hatten, waren Beschwerden wegen sexueller Belästigung.

Zunehmend heißt?

Engel: Seit ungefähr einem Jahr gehen bei uns etwa drei bis vier Beschwerden wegen sexueller Belästigung ein — pro Monat. Vor 2017 hatten wir so viele innerhalb eines ganzen Jahres.

Wie ist dieser Anstieg zu erklären? Liegt es vielleicht an der #MeToo-Debatte?

Engel: Darüber haben wir im Arbeitskreis auch intensiv diskutiert. Außergewöhnlich ist, dass die Beschwerden bei uns schon vor Beginn von #MeToo zugenommen haben. Es war im Februar 2017, als wir plötzlich vier Fälle auf einmal zu bearbeiten hatten. Da dachte ich mir dann schon: „Hoppala! Da tut sich grad was." Ich denke, dass sich immer mehr trauen, sexuelle Belästigung zu melden. Die Wahrnehmung dieser Vorfälle hat sich stark gewandelt. Niemand spricht mehr von „Bagatelldelikten". Aber ja, die Debatte rund um den Hashtag MeToo hat diese Entwicklung sicher bestärkt.

Sie sprachen von einem Wandel der Wahrnehmung. Wie lange dauert dieser Prozess schon an?

Engel: Ich würde sagen, dass sich da vor allem in den letzten zehn Jahren viel getan hat. Auch von Seiten der Uni-Leitung wird ganz klar gesagt: „So etwas wollen wir bei uns nicht haben." Es gibt aber leider immer noch Professoren, die glauben, dass es in Ordnung sei, einer Studienanfängerin Rosen zu schenken, was im privaten Bekanntenkreis ja auch in Ordnung wäre.

Welche Formen von sexueller Belästigung werden an Sie herangetragen?

Engel: An der Universität kann diese Belästigung ganz verschiedene Formen annehmen — von wiederholten abfälligen Bemerkungen bis hin zu tätlichen Übergriffen. Es ist etwa schon vorgekommen, dass eine ganze Fakultät an uns herangetreten ist, um von einem Studenten zu berichten, der sich des Öfteren abfällig gegenüber anderen Studentinnen verhalten hat.

Und was konnten Sie in diesem Fall dann tun?

Engel: Wenn Studierende die Täter sind, dann haben wir kaum Handhabe. Auch wenn diese Form der Belästigung genauso grauslich ist, wie wenn sie von einem Lehrenden ausgeht. Wir können im Rahmen der Hausordnung abmahnen, in den gröbsten Fällen ein Hausverbot ausstellen. Jemandem das Studium verbieten können wir aber nicht. Anders sieht es aus, wenn die Belästigung von einem der Angestellten ausgeht.

Wie anders?

Engel: Wenn es hart auf hart kommt, dann kann das bis zur Entlassung gehen.

Wie arbeitet Ihre Stelle?

Engel: Zuallererst wird ein Termin vereinbart, ein persönliches Gespräch gesucht, in dem wir dann gemeinsam mit den Betroffenen schauen, was die beste Vorgehensweise wäre. Und die ist von Fall zu Fall verschieden. Manchmal leiten wir weitere Schritte ein, andere Male bleibt es einfach bei dem Gespräch.

Das Gespräch führte Benedikt Mair