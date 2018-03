Von Theresa Mair

Innsbruck – Die Königin der Osterinsel ist gerade aufgestanden. Mehr als 12.000 Kilometer entfernt geht Waitiare Kaltenegger Icka ans Telefon. „Ich kann auch Deutsch sprechen“, sagt die polynesische Königin mit dem deutschen Nachnamen. Und während in Tirol der Nachmittag langsam zur Neige geht, wacht die 27-Jährige richtig auf. Plaudert – dann doch lieber auf Spanisch – drauflos und erzählt, wie sie es auf den Insel-Thron schaffte. Deutsch spricht sie im Alltag eigentlich nur noch mit Papa Nikolaus, der aus Kössen stammt.

Alles begann mit einer Liebesgeschichte. „Im Jahr 1990 reiste mein Papa mit seiner Schwester Ingrid durch Chile. Sie kamen auch auf die Osterinsel. Dort lernte er María Icka Araki kennen. Doch er musste nach zwei Wochen zurück nach Hause. Zwei Monate lang schrieben sie sich Briefe“, erzählt Kaltenegger Icka, die von ihren Freunden nur kurz Wai gerufen wird.

Nikolaus reiste zurück auf die Osterinsel, hielt um Marías Hand an, heiratete sie und zog mit ihr nach Kössen. Dort hat Kaltenegger Icka ihre ersten Schritte gemacht und die meiste Zeit bis zur zweiten Klasse Volksschule gelebt. Dort wohnt auch heute noch ihre Oma Anna, die sie sehr vermisst. Neben dem Skifahren und dem Essen. Denn auf der Insel, auf die es die Familie dann zurückgezogen hat, gibt es zwar Arroz con pollo (Reis mit Huhn), Gemüsesuppe und viel Fisch, aber keine Kasspatzln. Sogar nach einer Haferschleimsuppe würde ihr manchmal der Sinn stehen.

Das ist aber auch schon alles. Denn Icka Kaltenegger ist inzwischen mit ganzem Herzen Rapa Nui – so heißt die Osterinsel in der Landessprache, die Ethnie und auch die Sprache der Indigenen. „Als Kind war ich sehr mit Österreich verbunden. Auf der Insel war es dann, als sei mein Chip ausgetauscht worden.“

Das Leben auf der Osterinsel sei sehr sinnlich, sehr spirituell. Die vielen Legenden um verzauberte Krieger, die man sich auf der kleinen Insel in Polynesien erzählt, haben sie in den Bann gezogen. „Deshalb habe ich in Santiago de Chile Film studiert und bereits einen Kurzfilm mit Rapa-Nui-Leuten gedreht, in dem es um eine Legende geht“, erzählt sie. Im Mai will sie an der Uni ihr Abschlussprojekt einreichen, wieder ein Rapa-Nui-Film.

Sie will, dass die Kultur und die Traditionen auf der Insel weiterleben. Zwar ließen sich immer mehr Menschen auf der Suche nach dem Glück auf der Osterinsel nieder, die inzwischen 10.000 Bewohner zähle, aber nur noch 3000 davon seien Rapa Nui. Kaltenegger Icka erzählt auch, dass die Ickas noch aus der direkten Erblinie des mythologischen ersten Königs der Osterinsel Hotumatu’a stammen. Deswegen ist sie aber nicht automatisch vor drei Wochen zur Insel-Königin geworden. Das war harte Arbeit.

„Seit 50 Jahren gibt es bei uns die Tapatí, das heißt Woche, dauert aber zwei Wochen“, setzt sie an. Die Tapatí ist ein Inselfest, bei dem sich die Kandidaten der Wahl zur Königin, der Ariki, oder des Kriegers, des Aito, stellen. „Eigentlich bereitet man sich ein Jahr lang darauf vor, ich hatte aber nur zwei Monate Zeit.“ Sie sprang für eine Kandidatin ein, die sich im letzten Moment umentschieden hat.

„Man muss sich das so vorstellen: Für die Tapatí wird die ganze Insel in zwei Familien aufgeteilt, die jeweils eine Königin und einen Krieger stellen. Es gibt Familienbewerbe und 15 Einzelbewerbe für die Königsanwärter, bei denen man Punkte sammelt. Es war superstressig.“

Doch die engen Familienbande halten auch über eine Distanz von Tausenden Kilometern perfekt zusammen. Kaltenegger Ickas jüngere Schwester Iti (21), die gerade im Stubaital ihre Hotellehre macht, reiste extra nach Hause, um die Daumen zu drücken. „Mein Onkel Vivika ist von der Osterinsel und inzwischen in Kössen verheiratet“, lacht Kaltenegger Icka. Er ließ sich nicht lange bitten, fuhr in die Heimat und schnitzte „in Rekordzeit“ beeindruckende Holzskulpturen für den Wettbewerb. Ihr Freund hat wie der Rest der Familie mitgeholfen, wo es geht.

Die engagierte Film-Studentin lernte traditionelle Gesänge und Tänze, bemalte ihren Körper mit Rapa-Nui-Symbolen, die sie einer Jury erklären musste. Sie übte, so zu fischen wie die Ahnen, ruderte beim Tau’a-Wettbewerb im Meer um die Wette und traf mit einem Bananenbaum ins Schwarze. Beim Tingi Tingi Mahute zeigte sie, dass sie Kleider auf traditionelle Art herstellen kann. Dabei schlägt man Pflanzenfasern so lange auf einer Steinwalze platt, bis Stoff daraus entsteht. „Ich habe mit dem Aito alle Wettbewerbe gewonnen“, sagt sie stolz. Und: „Der Sieger spiegelt die Opfer wider, welche die ganze Familie erbracht hat.“

Zeit für eine Verschnaufpause hat Ariki Waitiare Kaltenegger Icka nicht. Wie es sich für Königinnen gehört, muss sie repräsentieren. Ein Jahr lang wird sie die Osterinsel im In- und Ausland bewerben und die Kultur der Rapa Nui hochleben lassen. Nur im Juli reist sie einmal ohne Königinnenwürden. Dann kommt sie nach Tirol. Ihre Cousine heiratet dann nämlich in Kössen – wie sollte es bei den Kalteneggers anders sein – einen Rapa Nui.