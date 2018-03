Von Reinhard Fellner

Wien, Innsbruck – In den Tagen vor Weihnachten 2016 ging im Raum Innsbruck die Angst um. Ein Phantom hatte an drei aufeinanderfolgenden Tagen drei Frauen auf brutalste Art und Weise überfallen und ausgeraubt – unter ihnen auch Sissy Böhm, die in Tirol lebende Tochter der Schauspielerlegende Karlheinz Böhm. Als Täter konnte nach dem dritten Überfall ein zuletzt in Innsbruck lebender Kroate überführt werden. Nachdem er zuvor bei einem Prozess am Landesgericht aus einem Fenster gesprungen war und für kurze Zeit fliehen konnte, wurde dem 26-Jährigen im Oktober der Prozess gemacht.

Die Anklage: Versuchter Mord, Raub, erpresserische Entführung, Urkundenunterdrückung, Unterdrückung unbarer Zahlungsmittel, Diebstahl und zuletzt Tierquälerei wurden dem 26-Jährigen vorgeworfen. Dazu stellte die bekannte Psychiaterin Heidi Kastner fest: „Künftige Aggressionen richten sich gegen Partner und alle anderen Menschen“, beschrieb die Psychiaterin eine Persönlichkeitsstruktur, die auch künftig schwere Straftaten befürchten lässt, auch erweiterten Suizid. Kastner: „Dies alles ist jedenfalls als höhergradige Störung zu werten.“

Die Geschworenen verhängten darauf lebenslange Haft und Anstaltseinweisung.

Nach einer Nichtigkeitsbeschwerde bestätigte der Oberste Gerichtshof nun zwar das Verschulden an den Übergriffen, hob jedoch die Strafsanktion zur Gänze zur Neuverhandlung auf. Grund: Der Innsbrucker Strafverteidiger Michael Kathrein hatte für L. erfolgreich geltend gemacht, dass die festgestellte „seelische Abartigkeit“ im Urteil in keinerlei Zusammenhang mit den Taten gebracht worden war. RA Kathrein: „Die Rechtsprechung verlangt für eine Anstaltseinweisung jedoch restriktiv nach einer Anlasstat, für die die Abartigkeit eines Täters ursächlich war.“ Dies sind laut Gesetz wiederum nur (Straf-)Anlasstaten mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe.

Nun muss ein neues Schwurgericht den Zusammenhang zwischen Psyche und Taten des 26-Jährigen für eine allfällige Anstaltsunterbringung beurteilen.