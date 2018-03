Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Im Herbst vergangenen Jahres wurde die alte Pendelbahn auf den Patscherkofel zugunsten der neuen Einseilumlaufbahn außer Betrieb gestellt. Doch was tun mit dem Rest der stillgelegten Anlage? Sowohl die Berg- als auch die Talstation waren im Jahre 1990 unter Denkmalschutz gestellt worden.

Was die Talstation betrifft, war die Lage zumindest das Gebäude betreffend rasch klar: Es wird und muss erhalten bleiben. Als „Dokument der Tiroler Zwischenkriegsarchitektur“ und mit seiner tourismushistorischen Bedeutung habe es nichts an seiner Bedeutung eingebüßt, sagt das Bundesdenkmalamt. Über die inhaltliche Nutzung gibt es bereits detaillierte Konzepte in Kooperation mit der Bevölkerung, die noch beschlossen werden müssen.

Was die Zukunft der Bergstation betrifft, herrscht erst seit Kurzem Klarheit. So entschied das Bundesdenkmalamt nun über den Antrag der Patscherkofelbahnen zur Außerschutzstellung des Betriebsgebäudes. Demnach wird der Denkmalschutz aufgehoben. Begründet wird dies seitens des Denkmalamtes damit, dass seit dem Abbruch des dazugehörigen Berghotels 2004 ohnedies nur noch ein Rumpfgebäude übrig sei, dessen architektonische Bedeutung eines Schutzes nicht mehr bedürfe.

Das Ende des Denkmalschutzes für die Bergstation kommt damit auch einem grünen Licht für einen Abbruch gleich. Diesen hatten die Patscherkofelbahnen, aber auch die Stadtpolitik stets im Sinn. Ein Erhalt schien nicht zweckmäßig, da sowohl ein allfälliges Nachnutzungskonzept nicht angestrebt als auch die Sanierung des maroden Gebäudes immense Kosten verursachen würde. Zudem biete sich mit einem Abbruch der Bergstation die Möglichkeit, am Innsbrucker Hausberg hinsichtlich des Erscheinungsbildes „aufzuräumen“. Das Schutzhaus und die neue – wenngleich nach wie vor ob ihrer Dimension umstrittene – Bergstation der Einseilumlaufbahn sollen künftig für sich alleine die dortige Szenerie prägen.

Bahnenchef Martin Baltes sagt, dass der Abbruch beginnen werde, sobald es die Witterung am Berg zulasse. Die Firma Doppelmayr werde sowohl Seilbahntechnik als auch Gebäude abtragen.