Von Wolfgang Otter

Wörgl, Kundl – Die Verordnung für das Halte- und Parkverbot im Kundler Gewerbegebiet ist fertig. In den nächsten Tagen könnten bereits die entsprechenden Schilder stehen. Damit, so hofft der Kundler Gemeinderat, wird sich die Situation mit den am Straßenrand parkenden Lkw auch wieder bessern.

Bekanntlich weichen immer mehr Lkw nach Kundl aus, nachdem man im angrenzenden Wörgler Gemeindegebiet das bestehende Park- und Halteverbot strikter zu kontrollieren beginnt. Trotzdem stehen auch hier noch genügend Fahrzeuge gesetzeswidrig, was zu Behinderungen auf der Nordtangente führt. Das ist auch der Grund, warum der Kufsteiner Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer Bürgermeisterin Hedi Wechner (Wörgl) und Bürgermeister Anton Hoflacher (Kundl) sowie Vertreter der Exekutive kommende Woche zu einer Art Gipfel geladen hat. „Es bleibt nämlich die Frage der Strafbarkeit“, sagt der Kufsteiner Bezirkshauptmann. Da die Polizei keinen Dauerüberwachungsdienst einrichten kann, könnte sich Platzgummer Planquadrate vorstellen. Ziel ist es, durch die verstärkte Frequenz der Kontrollen den Lkw-Fahrern den illegalen Parkplatz zu vermiesen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass man Straßenaufsichtsorgane beschäftigt.

Der Kundler Bürgermeister will jedoch auf die Polizei setzen, wie er gegenüber der TT meint. Auf seine Gemeinde könnte noch ein weiteres Problem mit dem Schwerverkehr zukommen. Die Firma Unterer will bekanntlich im Gewerbegebiet Luna ihre Lkw-Tankstelle umbauen. Laut der Firma will man nicht die Frequenz erhöhen, sondern die Betankung modernisieren. Nächste Woche finden die Gewerberechtsverhandlung und die Bauverhandlung dafür statt. Entscheidend wird ein Verkehrsgutachten werden, das die Bezirkshauptmannschaft Kufstein angefordert hat. Untersucht wird die Auswirkung auf die B171 durch den Zapfsäulenumbau auf dem Unterer-Betriebsgelände.