Innsbruck – Der Frühling zeigt in dieser Woche schon einmal, was er kann. Bis zu 18 Grad sagen die Meteorologen vom Wetterdienst Ubimet für Donnerstag voraus. Noch gibt aber der Winter nicht auf. Die Wettermodelle seien sich zwar noch uneins, doch es sei gut möglich, dass es schon am Sonntag in Österreich wieder richtig kalt werde, heißt es in der Aussendung vom Montag. Denn es kündigt sich Polarluft aus Nordosteuropa an.

Bevor es soweit ist, wird es erst einmal frühlingshaft mild. Wie schon am Montag zeigt sich in Tirol am Dienstag immer wieder die Sonne – am schönsten ist es dabei im Unterland und im Inntal. Es bilden sich aber auch mächtige Haufenwolken, aus denen der eine oder andere Schauer niedergehen kann. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 12 Grad. Und auch nachts bleibt es bei 2 bis 6 Grad frostfrei.

Sonne am Mittwoch, bis zu 18 Grad am Donnerstag

Am Mittwoch lösen sich Hochnebel und Wolken im Laufe des Vormittags über Tirol auf. Im ganzen Land scheint dann viel Sonne. Das Quecksilber klettert auf bis zu 12 Grad, wobei sich das in der Sonne noch wärmer anfühlen dürfte.

„Noch milder und auch vielfach freundlich wird es dann am Donnerstag, mit Südföhn sind von Vorarlberg bis ins Mostviertel 18 Grad möglich“, prognostiziert Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Der Föhn bricht in Nordtirol am Freitag aber zusammen. Es stellt sich richtiges April-Wetter mit Sonne, Wolken, Regen-, Schnee- und Graupelschauern ein. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 11 Grad, die Schneefallgrenze zwischen 1100 und 1500 Metern.

Polarluft auf dem Weg nach Österreich

Derzeit sieht es so aus, als würde es am Samstag vom Frühling zurück in den Winter gehen. Die heranströmende Kaltluft lässt das Quecksilber schon nicht mehr über die 10-Grad-Marke steigen. Der vorhergesagte Wintereinbruch kommt dann nicht von ungefähr: „In den schneebedeckten Weiten Russlands lagert noch immer eisige Luft, selbst tagsüber verharren die Temperaturen hier unter -10 Grad“, erklärt der Wetterexperte. „Dreht nun die Strömung auf Nordost, so erreicht uns diese russische Polarluft in leicht abgeschwächter Form.“

Am Sonntag herrscht demnach verbreitet Dauerfrost in Österreich. Nachts wird es mit -10 bis -5 Grad klirrend kalt. „Am Wochenende bildet sich dazu ein Tief über dem Mittelmeer, dieses bringt sehr feuchte Luft“, sagt Spatzierer. „Auch in Wien kann es dann noch einmal weiß werden, die Skigebiete bekommen eine üppige Unterlage für das Ostergeschäft.“ (TT.com)