Von Johannes Huber

Vor seinem Abschied aus der Bundesregierung hat Andrä Rupprechter (ÖVP) Initiativen zur Förderung des ländlichen Raumes einen Bärendienst erwiesen. Und zwar mit der Verlegung des Umweltbundesamtes von Wien nach Klosterneuburg. Das ist zwar in Niederösterreich, gehört aber zum Einzugsgebiet der Bundeshauptstadt. Wenn man sich auf die Suche nach boomenden Regionen in Österreich macht, dann wird man unter anderem in ebendieser Gemeinde fündig. Sie wächst in jeder Hinsicht. Vor allem betuchte Leute, die die Vorzüge der pulsierenden Donaumetropole mit denen eines beschaulichen Lebens im Grünen verbinden wollen, zieht es dorthin. Soll heißen: Würde es allein darum gehen, Arbeitsplätze zu schaffen, würde es zwischen dem Bodensee und dem Neusiedler See mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Hunderte Orte geben, die die Ansiedelung eines Bundesamtes viel nötiger hätten als Klosterneuburg. Allein von 2011 bis 2015 ist die Zahl der Arbeitsplätze dort ohnehin schon um acht Prozent auf 10.164 gestiegen. Zum Vergleich: In ganz Österreich war die Dynamik nur halb so stark.

Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) ging davon aus, dass Rupprechter etwas Anderes im Schilde hatte: Im Sinne von Schwarz-Blau wolle er die Stadt „aushungern“, unterstellte sie. Das ist ein schwer wiegender Vorwurf. Auch die führenden Sozialdemokraten der Stadt hegen die Befürchtung, dass harte Zeiten auf sie zukommen. Dass sie, wie 2000 bis 2007, beispielsweise bei Schulbauten benachteiligt werden. Wer weiß? Man sollte jedoch vorsichtig sein. Noch handelt es sich da auch um Schwarzmalerei, die parteipolitisch bedingt ist; noch gibt es keine stichhaltigen Beweise dafür.

Das Regierungsprogramm liefert allenfalls Indizien. Auf „Städte mit Zukunft und Lebensqualität“ wird dort zwar nicht vergessen; sie sind sogar ausdrücklich so angeführt. Allerdings nur als siebenter und abschließender Punkt eines Kapitels, das die Überschrift trägt: „Landwirtschaft und ländlicher Raum“. Woraus man eine gewisse Schwerpunktsetzung ableiten kann.

Wirklich gefordert wäre stattdessen naturgemäß ein ganzheitlicher Zugang, der zunächst einmal offen einer grundsätzlichen Frage nachgeht, ohne auch nur irgendeinen Ort auszuklammern, in den Vorder- oder Hintergrund zu rücken: Wo gibt es Wachstumsprobleme? Vorweg: Man wird dabei so seine Überraschungen erleben. Sind diese verdaut, muss man sich damit auseinandersetzen, wie schlimm die Probleme im Einzelnen sind und wie man sie im Falle des Falles am besten löst.

Doch eines nach dem anderen: Ein Kriterium ist wohl Abwanderung. Wer meint, dass sie auf die gewohnten Krisenregionen beschränkt ist, irrt: Natürlich hat zum Beispiel das steirische Eisenerz seit 2008 ein Viertel seiner Einwohner verloren. Ein größeres Minus verzeichnete in diesem Zeitraum mit einem Fünftel aber auch eine der reichsten Gemeinden überhaupt: Lech am Arlberg. Das hat viele Gründe. Unter anderem diesen: Leben, wo ausschließlich Menschen mit sehr viel Geld Urlaub machen, hat auch Nachteile. Es ist schier unmöglich, zwischendurch einmal gut essen zu gehen; das ist viel zu teuer. Geschweige denn, sich einen Baugrund zu kaufen; der Quadratmeter kostet im Schnitt rund 1500 Euro.

Das kann man jetzt als Luxusproblem abtun. Junge Familien, die davon betroffen sind, werden es anders sehen und unter Umständen das Weite suchen. Wie auch immer: Wie soll man das Problem von Eisenerz bezeichnen? Ist es schlimm, dass diese Gemeinde, die mit Lech sonst nicht vergleichbar ist, schrumpft? Ja und nein: Es ist eine Herausforderung, denen, die zurückbleiben, eine vernünftige Grundversorgung zu gewährleisten, vom Supermarkt über Freizeiteinrichtungen bis hin zum Hausarzt. Genauso, wie es eine Mammutaufgabe ist, ein gesellschaftliches Leben mit Musikkapellen und Sportvereinen aufrechtzuerhalten. Andererseits entdeckt man in der Bevölkerungsstatistik etwas, das die Entwicklung relativiert: Als Bergbaustadt war Eisenerz in der jüngeren Vergangenheit vor allem ein Arbeitsplatz. Anders ausgedrückt: Mit den Erwerbsmöglichkeiten, die ab Gründung der „Österreichischen Alpine Montangesellschaft“ 1881 entstanden, verdoppelte sich die Einwohnerzahl auf 8000. In den 1930er-Jahren ging sie im Zuge der Wirtschaftskrise vorübergehend um ein Viertel zurück, um bis in die 1950er-Jahre hinein auf gar 13.000 zu steigen und seither wieder mehr oder weniger kontinuierlich zu sinken. Heute handelt es sich wie vor 140 Jahren um rund 4000. Gründe: Die Schwierigkeiten der Eisen- und Stahlindustrie sowie die zunehmende Automatisierung machen immer mehr Arbeitsplätze überflüssig, so dass viele Männer und Frauen mit ihren Kindern das Naheliegende tun: Sie ziehen woanders hin.

Eine ähnliche Entwicklung, die nur nicht immer ganz so extrem ausgeprägt ist, gibt es in vielen ländlichen Gebieten: Vollerwerbsbauer sein ist verdammt schwer geworden. Also hat man nur drei, vier Möglichkeiten: weiter expandieren oder auf alternative Produktionsweisen umsteigen. Nebenerwerbsbauer werden (was oft aber auch mit einem mühsamen Pendlerdasein verbunden ist). Oder an einen anderen Ort ziehen, an dem es Aussicht auf eine neue Perspektive gibt.

Viele tun Letzteres. Auch vor diesem Hintergrund vollzieht sich eine Urbanisierung, die geradezu atemberaubend ist. Einen Eindruck davon bekommt man, wenn man sich anschaut, wie sich die größeren Städte und ihre unmittelbare Umgebung entwickeln: Vor 15 Jahren hatten sie rund 4,1 Millionen Einwohner. Heute sind es 4,7. Allein in Wien sind es um 300.000 mehr. Und auch in Innsbruck ist die Zahl, Bezirk Innsbruck-Land inklusive, um rund 40.000 gestiegen. Womit das Bevölkerungswachstum Österreichs im Grunde genommen nur noch auf die urbanen Räume zurückzuführen ist.

Ist das ein Problem? Ja und nein bzw. unter Umständen, um es präziser zu formulieren. Geht man davon aus, dass zur entscheidenden Standortfrage geworden ist, wie viel Wissen vorhanden ist, sichert diese Entwicklung schon einmal eine ganz gute Basis: Vor allem in den Städten findet man schließlich Zugang zu höherer Bildung und Forschung sowie einen persönlichen Austausch zu alldem, der wiederum essenziell ist für den Fortschritt. Wobei das Beste ist: Der Zugang wird erfreulich stark genützt. In Wien verfügt bereits ein Viertel der 25- bis 64-Jährigen über einen Hochschulabschluss. Und es werden immer mehr.

Wie ländliche Gebiete haben aber auch die urbanen ihre Wachstumsprobleme. Um bei der Bundeshauptstadt zu bleiben: Allein 2016 hat die Einwohnerzahl um 38.915 zugenommen. Das entspricht der einer größeren Gemeinde insgesamt. Ja, es sind ziemlich genau dreimal so viele, wie etwa Hall in Tirol zurzeit hält. Das mag schön für die Wiener sein, ist aber auch mit erheblichen Problemen für sie verbunden: Der Wohnbau kann beispielsweise nicht mithalten, müssten doch rund 20.000 zusätzliche Haushalte pro Jahr entstehen. Folglich wird die verfügbare Fläche pro Person kleiner und im Übrigen auch noch teurer. Schulen, Krankenhäuser und vieles andere mehr müsste ebenfalls ständig neu- und ausgebaut werden. Oder: Nicht jeder, der zuwandert, macht Karriere. Viele tun sich schwer. Über 50 Prozent der Mindestsicherungsbezieher Österreichs befinden sich in Wien. Das allein ist eine politische Herausforderung, die bewältigt werden will. Und so weiter und so fort.

Um nicht missverstanden zu werden: Es geht nicht darum, nur den urbanen Raum zu fördern und den ländlichen links liegen zu lassen. Notwendig ist vielmehr ein Sowohl-als-auch-Zugang, der Probleme, die es da wie dort gibt, wahrnimmt. Zumal es letzten Endes immer darum geht: Wie kann einer größtmöglichen Masse ortsunabhängig die Chance auf eine bestmögliche Zukunft gesichert werden?