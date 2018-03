Innsbruck — Man konnte es am Donnerstag am Landesgericht beim Hinhören kaum glauben. So drohten einer Unterländerin bis zu fünf Jahre Gefängnis, da sie für ihren mit Kokain dealenden Ex-Freund zehnmal rund 20 Papierbriefchen gefaltet hatte. Dass in diese weißes Pulver zum Weiterverkauf sollte, wusste die 21-Jährige freilich. Auch war sie aufgrund eigener Drogensucht schon seit Jahren im Besitz diverser Suchtgifte.

Es war eine typische Drogenkarriere. Mit 14 Jahren hatte die hübsche Frau ihren ersten Joint geraucht. Als es dann vom Elternhaus weg in eine WG gegangen war, war es nicht mehr bei der Einstiegsdroge geblieben. Über einen neuen Freundeskreis gab es kein Entrinnen: „Ich habe regelmäßig Cannabis geraucht und bei Festen nahm ich alles an Drogen, was ich bekommen konnte." Dies führte die Frau in die Arme eines Unterländer Dealers: „Er hatte einfach immer etwas. Es war Kokain mit einem Reinheitsgehalt von 80 Prozent. Zum Schluss hatte ich sogar Schulden bei ihm, wie überhaupt mein ganzes Vermögen futsch ist!", bekannte die Angeklagte gestern vor Richter Gerhard Melichar.

Erst die letztjährige Verhaftung hat die Unterländerin „wachgerüttelt". „Ich dachte in der Haft an meine Eltern. Und jetzt, wo ich nüchtern bin, ist die alte Zeit sehr, sehr schwer zu verarbeiten." Die Frau hat ihr Schicksal nun aber selbst in die Hand genommen, einen kalten Entzug gemacht und sich Schienen in die Zukunft gelegt. Dazu betonte Staatsanwalt Robert Mader ihr vollumfängliches Geständnis, das die Überführung von Dealern zum Ergebnis hatte. Die Justiz belohnte dies. Richter Melichar: „Sie haben reinen Tisch gemacht. In völliger Abkehr der Rechtssprechung verhänge ich über Sie nur eine Geldstrafe. Von 960 Euro sind gerade 240 unbedingt zu zahlen."

Haftverlängerung wegen Gewalttat

Insgesamt siebeneinhalb Monate länger in der Justizanstalt verweilen muss seit Donnnerstag ein tschetschenischer Häftling. Er hatte sich laut Videoaufzeichnung der Hofkamera an einem äußerst brutal geführten Angriff (Eisenstangen) von Russen auf Nordafrikaner mit einem massiven Faustschlag beteiligt. (fell)