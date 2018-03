Endlich ist es da: Die Frau, die das Innenleben unzähliger Österreicher bis ins Detail kennt, gewährt nun in ihrem Buch „Ein Leben mit den Sternen“ Einblicke in ihr eigenes Leben. Die Idee zur Autobiografie von Gerda Rogers hatte der 26-jährige Clemens Trischler, seines (nicht Stern)-Zeichens „It-Boy“ und Unternehmer aus Wien. Er nennt sie liebevoll „Mama“, sie bügelt seine Hemden: Der junge Schütze (Sternzeichen) hat mitten in ihr Herz getroffen.

Frau Rogers, Sie haben einmal gesagt, dass Sie nie wieder ein Buch schreiben wollen. Warum jetzt doch?

Gerda Rogers: Das ist mir so richtig passiert. Beim Warten auf einen Fernsehauftritt haben Clemens und ich uns zum ersten Mal gesehen. Da hat er mich direkt auf seine Geburtstagsfeier eingeladen und ich wusste: Er ist Schütze.

Als wir uns in Baden wieder begegnet sind, sagte er: „Ich möchte ein Buch über dich schreiben.“ Die Schützen muss man lassen, wie sie wollen, sonst nimmt man ihnen ihre Kreativität. Also habe ich zu ihm gesagt, er soll einmal anfangen, er kann das. Es ist aus der Spontaneität entstanden, ist locker und heiter, das hat mir gefallen.

Sie kennen ja einige Lebensskizzen der Österreicher aus Ihren Ö3-Sternstunden und Ihrer Praxis ...

Rogers: Ja, ich schaue überall rein. Egal, ob Künstler, Wirtschaftsboss, der Bauer vom Land, der wissen will, was er mit seinen Feldern machen soll, ... es ist wirklich alles dabei.

Verschönern Sie für Ihre Klienten manchmal das, was Sie in den Sternen sehen?

Rogers: Ich sage immer: Sagen kann man alles. Nur wie man es sagt, das ist wichtig. Bei manchen Menschen kann man nicht mit der Tür ins Haus fallen, das demoralisiert.

Aber wenn ich sage: Schau, jetzt ist gerade eine schlechte Phase bei dir, aber in einem Jahr schaut es schon wieder ganz anders aus, gibt das Hoffnung und es fühlt sich nicht nach Endsituation an. Sonst meinen die Leute: Das war’s jetzt mit dem Leben. Nein, überhaupt nicht! Das Schicksalsrad dreht sich ja. Man wird ja Gott sei Dank eines Besseren belehrt!

Sie auch?

Rogers: Ja, selbstverständlich hatte ich auch schon schlechte Phasen. Gott sei Dank habe ich aber die Venus im Wassermann und den Jupiter-Mond im Zwilling und bin ein luftiges, heiteres Kind. Nicht dieser schwere Steinbock, denn die nehmen alles sehr ernst und schwer.

Das tue ich schon auch, in meinen Aufgaben, meinem Job und in meinem täglichen Leben, aber von der Seele her bin ich sehr heiter. Ich kann schnell vergessen und dann ins Neue reingehen. Dennoch möchte ich große Erfahrungswerte wie meine beiden gescheiterten Ehen nicht missen.

Inzwischen sind Sie aber glücklicher Single?

Rogers: Ich darf alleine gehen (lacht)! Aber im Ernst: Ich glaube ja überhaupt, dass man nur beziehungsfähig ist, wenn man auch alleine leben kann. Dann brauchst du niemanden, der wirtschaftlich für dich sorgt oder die Glühbirne wechselt, das machst du alles allein. Und dann ist der Partner wirklich ein Herzensmensch.

Viele sagen ja: Ich brauche den Partner, sonst schaffe ich die Wohnungsmiete nicht. Das ist der falsche Ansatz!

Leider kommt das sehr oft vor, denn unser Wirtschaftssystem ist auf zwei Personen aufgebaut. Das heißt, dass es einer allein oft gar nicht schafft. Deshalb schieben die Menschen oft Trennungen auf, obwohl sie schon lange unglücklich und seelisch krank sind.

Am 8. März war Internationaler Frauentag. Was raten Sie Frauen, die unglücklich sind?

Rogers: Ich finde es besonders wichtig, dass Frauen, wenn sie Kinder bekommen, so schnell wie möglich wieder arbeiten gehen und wieder auf die Beine kommen.

Die Frauen sind Gott sei Dank ja sehr stark geworden und ich glaube, dass sich heute keine mehr quälen und sekkieren lassen braucht. Unsere Mütter haben sich das noch gefallen lassen müssen. Aber der Status der Frau ist jetzt anders.

Nur der wirtschaftliche Faktor ist immer noch da. Deshalb sage ich: Geh’ gleich arbeiten, dann hast du was. Dann ist auch mehr Respekt von den Männern da und sie erlauben sich nicht so viel. Die Zeiten haben sich geändert! Wenn ich eigenständig bin, weiß der andere, dass ich jederzeit gehen könnte und reißt sich automatisch zusammen.

Ihre berufliche Selbstständigkeit hat mit dem Ende Ihrer zweiten Ehe begonnen. Warum die Sterne?

Rogers: Die Mystik war immer schon bei mir drin. Ich glaube auch an die Reinkarnation der Seele. Ich dachte mir immer, das ist ja ungerecht, dass manche reich und gesund zur Welt kommen und anderen geht es schlecht und die haben nichts. Wo ist da die göttliche Gerechtigkeit? Ich kann mir das nur mit der Wiedergeburt der Seele erklären.

Ich war immer eine Suchende, habe immer menschliche Entwicklungen hinterfragt, das ist Teil meines Wesens. Und diese Entwicklungen sieht man am besten in der Astrologie.

Das Gespräch führte Evelin Stark