Von Jasmine Hrdina

Kirchberg – Fassungslosigkeit herrscht nach dem Beziehungsdrama mit zwei Toten in Kirchberg. Wie berichtet, fanden Polizeibeamte am Freitag einen 63-jährigen Einheimischen leblos in seiner Wohnung. Für den Kirchberger kam jede Hilfe zu spät. Der Mann dürfte einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein. Die Tat steht aber vermutlich im Zusammenhang mit dem Tod eines Ellmauers. Der 51-Jährige hatte sich nur wenige Stunden vor dem Leichenfund das Leben genommen. Alles deutet darauf hin, dass ein Beziehungsdrama Auslöser für die Tragödie war.

„Es macht mich traurig, dass so ein schreckliches Ereignis bei uns stattfindet, für die beide Familien muss das fürchterlich sein“, zeigt sich Kirchbergs Bürgermeister Helmut Berger betroffen.

Erschüttert ist auch Nikolaus Manzl, Bürgermeister in Ellmau. Schließlich kannte man den 51-jährigen, der jetzt im Verdacht steht, seinen 63-jährigen Nebenbuhler ermordet zu haben. Und auch die 50-jährige Frau, die aus Sorge um die beiden Männer die Polizei rief, sei in der Gemeinde bekannt. „Die Familie gilt als gut integriert, obwohl sie eher zurückgezogen gelebt hat“, schildert Manzl.

Obduktion und Zeugenbefragung am Montag

Viele Fragen sind noch offen, Tathergang und mögliches Motiv ebenfalls: Die Ermittlungen des Landeskriminalamts dauerten am Sonntag an, voreilige Schlüsse will man aber noch keine ziehen: „Wir müssen erst die Obduktionsergebnisse der beiden Leichname abwarten. Und die sollten im Laufe des Montags vorliegen“, sagt Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamts, auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung. Auch die wichtigste Zeugin im Fall – die 50-jährige Frau aus Ellmau – könne erst im Laufe des Tages befragt werden. Dann dürfte es erste Antworten geben – spielt die Unterländerin doch eine Schlüsselrolle im vermeintlichen Beziehungsdrama. Schließlich war sie diejenige, die die Beamten alarmiert hatte. Was war in den vergangenen Wochen vorgefallen, warum eskalierte die Situation?

Am Freitag gegen 21 Uhr meldete die Ellmauerin zunächst ihren Mann als vermisst. Er habe gedroht, sich umzubringen, und anschließend die gemeinsame Wohnung verlassen, schilderte sie den diensthabenden Polizisten. „Das Handy des Mannes wurde dann im Gemeindegebiet von Oberndorf geortet“, berichtet Pupp. Eine sofortige Fahndung wurde eingeleitet. Kurz danach ging dann die Nachricht ein, ein Mann habe sich in Oberndorf vor den Zug geworfen. Pupp: „Es dürfte sich dabei um den 51-Jährigen handeln, auch hier müssen wir aber die Obduktion abwarten.“

Keine drei Stunden später wandte sich die Frau erneut an die Exekutive, weil sie ihren Freund in Kirchberg nicht erreichen konnte. Offensichtlich hatte sie eine schlimme Vorahnung. Die Beamten verschafften sich mit einem Ersatzschlüssel Zutritt zur Wohnung. In der Küche fanden sie dann den leblosen Körper des Kirchbergers. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. „Das Opfer wies Spuren heftiger Gewalteinwirkung auf“, erklärt Pupp. Dass die beiden Fälle zusammenhängen, könne man nicht ausschließen, formuliert es der Kriminalist vorsichtig.