Innsbruck – 500 Meter mit einem Mittelklasse-Wagen kosten langfristig betrachtet einen Kilo Gletschereis, gut ein Drittel des noch vorhandenen Gletschermaterials ist auch mit den ambitioniertesten Maßnahmen nicht mehr zu retten: Zu diesem Schluss kommen Georg Kaser und Fabien Maussion vom Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften der Universität Innsbruck zusammen mit dem Klimaforscher Ben Marzeion und Nicolas Champollion vom Institut für Geographie der Universität Bremen. Die Ergebnisse ihrer Studie präsentierten sie jetzt im Fachmagazin Nature Climate Change.

Die Idee zu der Studie sei ihm bei den Klimaverhandlungen in Paris gekommen, erklärt Georg Kaser im Gespräch mit der „Tiroler Tageszeitung Online“. Bei dem so genannten „Paris Agreement“ haben sich 195 Mitgliedsstaaten der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen auf die Begrenzung des Anstiegs der globalen Durchschnittstemperatur auf unter 2 Grad Celsius geeinigt – besser noch 1,5 Grad Celsius.

Gletscher der Ostalpen verschwinden

Dieser Unterschied war es auch, den die Innsbrucker und Bremer Forscher genauer unter die Lupe nahmen. Bei einer Berechnung aller Gletscher weltweit – ausgenommen der Eisschilde der Antarktis und Grönlands – im Beobachtungszeitraum zwischen 2006 und 2015 konnten sie so verschiedene Klimaszenarien modellieren. Und ihre Erkenntnisse sind ernüchternd. Die Gletscherschmelze kann, auch wenn der Emissionsausstoß massiv sinken würde, nicht aufgehalten werden. „Ob 1,5 oder 2 Grad spielt eine geringe Rolle, zumindest für das laufende Jahrhundert. Etwa 36 Prozent des heute noch in den Gletschern gespeicherte Eises würde langfristig auch ohne weiteren Ausstoß von Treibhausgasen schmelzen“, erklärt Kaser. Für die Gletscher in Tirol gibt es laut dem Wissenschaftler keine Zukunft: „Die Gletscher in den Ostalpen sind dem Tod geweiht.“

Änderungen zeigen sich erst langfristig

Das heißt aber nicht, dass die Umsetzung der Klimaziele keine Berechtigung hätten – ganz im Gegenteil. Langfristig betrachtet mache es nämlich sehr wohl einen Unterschied, ob ein 2-Grad-Ziel oder ein 1,5-Grad-Ziel erreicht wird. „Wenn wir so weitertun wie bisher, würde man das in den nächsten 20 bis 30 Jahren vielleicht nicht so stark merken. Aber danach geht die Schere weit auseinander“, warnt Kaser. Die Zeitverzögerung liege darin begründet, dass die großen Gletscher nur langsam auf klimatische Veränderungen reagieren. Kleinere Gletscher würden hingegen schneller reagieren, was wir schon jetzt jedes Jahr deutlich erleben. „Wir haben in der Vergangenheit durch Treibhausgasemissionen bereits Entwicklungen angestoßen, die sich nicht mehr aufhalten lassen. Für die Gletscher ist es 5 nach 12. Das bedeutet aber auch, dass unser heutiges Verhalten Auswirkungen auf die langfristige Entwicklung der Gletscher hat“, ergänzt der Gletscherforscher.

Versuche, die Gletscher mit Beschneiung oder Abdeckung vor dem Schmelzen zu bewahren, bewertet Kaser prinzipiell positiv – eine globale Bedeutung würden solche Maßnahmen aber nicht einnehmen. „Das ist ja auch eine Frage des Geldes, damit wird man nur kleine Flächen schützen können.“

Um die Auswirkungen ihrer Studie zu verdeutlichen, haben die Wissenschaftler errechnet, dass jedes Kilogramm CO2, das wir heute ausstoßen, langfristig 15 Kilogramm Gletscherschmelze verursachen wird. „Es ist also extrem verantwortungslos, so zu tun als ob nichts wäre, wenn man die Auswirkungen erst übermorgen wahrnimmt“, so Kaser abschließend. (rena)