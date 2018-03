Innsbruck – Wenn am Dienstag Punkt 17.15 Uhr der astronomische Frühling beginnt, ist von wohligen Temperaturen nichts zu spüren. Im Gegenteil: Laut Vorhersage der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wird es einer der kältesten Starts seit Messbeginn in Österreich. „Die Höchsttemperatur liegt am Dienstag zum Beispiel in Landeshauptstädten nur um 3 Grad. Das ist sehr nahe an den tiefsten jemals am 20. und 21. März gemessenen Temperaturen. Denn die Kälterekorde zu Frühlingsbeginn liegen in den Landeshauptstädten um 0 Grad“, sagt der Klimatologe Alexander Orlik.

So hatte es etwa in Innsbruck zum Frühlingsbeginn 1948 -0,8 Grad. Für Dienstag liegen die Prognosen bei 2 Grad. Noch kälter war es im selben Jahr in Rohrbach (Oberösterreich) und 1980 in Oberleis in Niederösterreich: Damals kamen die Höchstwerte den ganzen Tag nicht über -3,7 Grad hinaus. Das ergab die Auswertung aller österreichischen Wetterstationen unter 1000 Metern.

Von den Wärmerekorden sind die kühlen 3 Grad heuer auch meilenweit entfernt. Die höchste Temperatur an einem 20. oder 21. März wurde 1937 in Wien-Mariabrunn gemessen – nämlich sommerliche 25,2 Grad. Der Rekord für Innsbruck stammt aus dem Jahr 1974: Da waren es 23,9 Grad.

Winter-Woche statt Frühlingsgefühlen

Grau und mit ein paar Schneeflocken startet das Frühjahr in Tirol. Im Laufe des Dienstags lockern die Wolken dann zwar etwas auf, mehr als einige wenige Sonnestrahlen wird es wohl nicht zu sehen geben. Mehr als -2 bis +2 Grad werden es im ganzen Land den ganzen Tag nicht werden.

Noch frostiger wird es dann am Mittwoch. Laut ZAMG steht Tirol ein echter Eistag – also Höchstwerte um die 0 Grad und niedriger – bevor. Aus den dichten Wolken, die vor allem über Nordtirol hängen, können noch einige Schneeflocken rieseln. In Osttirol lässt sich dagegen schon die Sonne sehen – bei winterlichen -6 bis +4 Grad. Auch der Freitag bleibt in ganz Österreich kalt.

Ob es am Wochenende dann endlich auch von den Temperaturen her Frühling wird? Laut ZAMG ist die weitere Entwicklung noch unsicher, aber: „Eine deutliche mildere Wetterlage ist derzeit noch nicht in Sicht“, heißt es in der Aussendung. (TT.com)