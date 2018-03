Von Matthias Christler

Innsbruck – Beim Beziehungsdrama in Kirchberg am vergangenen Wochenende stach ein Mann mit einem Küchenmesser auf den Hals seines Opfers ein. Die vorherigen Schläge mit einem Hammer waren dem Täter offenbar nicht genug. Wut, Hass, Verzweiflung – die Motive, zum Messer als Waffe zu greifen, sind unterschiedlich. Auslöser können Streitigkeiten in der Familie oder unter Kriminellen sein. Zuletzt häuften sich Meldungen über solche Attacken (siehe Kasten rechts) und auch das Bundeskriminalamt veröffentlichte Anfang März Zahlen, wonach sich seit 2007 die angezeigten Messerattacken verdreifacht hätten. Waren es 2007 noch 189 Fälle, wurden 2016 bereits 743 gezählt. Und das, obwohl die Zahl der Gewaltdelikte im selben Zeitraum insgesamt gesunken ist.

Reinhard Haller, der als psychiatrischer Gerichtsgutachter die Fälle von Jack Unterweger oder auch Franz Fuchs untersucht hat, zählt mehrere Gründe dafür auf, warum ein Mensch zum Messer als Waffe greift. „Bei uns dominieren Körperverletzungen und Tötungen aus zwischenmenschlichen Motiven wie Eifersucht, Partnerstreit, familiäre Konflikte. Das wird nicht vorbereitet, sondern erfolgt situativ. Gerade bei Affektdelikten, also bei aufgeschaukelten Erregungen, ist der Griff zum Messer ohne lange Planungen und Überlegungen möglich“, erklärt der Vorarlberger Psychiater, der auch darauf hinweist, dass Stichverletzungen oft schwerer zu behandeln seien als Schussverletzungen.

Überlebt ein Opfer den Angriff und sind die Wunden oberflächlich verheilt, bleibt oft eine Traumatisierung zurück – „vor allem, wenn die Attacke im Kreis der Familie passiert ist“, sagt Thomas Beck, Psychologe und Leiter der Opferschutzgruppe im Landeskrankenhaus Innsbruck. Der Moment, wenn jemand, der einem eigentlich nahe steht, zum Messer greift, löse enorm viel aus. „Man merkt, der trachtet mir wirklich nach dem Leben. Man verliert plötzlich Sicherheit und Vertrauen. Das zu erleben, macht viel mit einem und ist eine massive Form des Kontrollverlustes.“ Hinzu käme – und das unterscheidet einen Angriff mit einer Hieb- und Stich- von einer Schusswaffe – die unmittelbare Nähe. Der Täter dringt in den persönlichen Bereich ein und verletzt diesen auf massive Weise. Der Psychologe gibt zu bedenken, dass so ein Angriff im familiären Umfeld meist eine Vorgeschichte hat. „Es hat immer eine Biographie, warum jemand gewalttätig wird.“ Denkbar sei, dass jemand ständig geschlagen werde und sich dann nur noch mit einer Waffe zu wehren weiß.

Vom Tatort in den eigenen vier Wänden zum Tatort auf der Straße. Immer wieder werden Messerattacken mit Fremdenkriminalität und Auseinandersetzungen im Drogenmilieu in Verbindung gebracht. Nahe des Innsbrucker Bahnhofs stach am vergangenen Freitagabend ein Afghane auf einen Landsmann ein. Für Gerichtspsychiater Haller spielt eine wichtige Rolle, dass in Österreich im Gegensatz zu anderen Ländern z. B. so genannte „Springmesser“ nicht verboten sind und deshalb Kriminelle eher zu Messern als zu Schusswaffen kommen.

Der Verein Neustart setzt sich für die Resozialisierung von Tätern ein, die Sozialarbeiter kennen die Lebensumstände der Menschen. „Wer seinen Unterhalt mit Drogenhandel verdient, geht bei Problemen nicht zur Polizei. Konflikte werden intern gelöst, das ist ein Stück weit szenetypisch“, sagt Kristin Henning, Leiterin von Neustart Tirol. Sie versucht, wie bei Familientragödien die Biografien, die Geschichten, die zum Gewaltausbruch führen, zu verstehen. „Gerade bei Flüchtlingen ist es oft so, dass diese schlimme Erfahrungen gemacht haben. Gewalt hat für sie ganz andere Dimensionen und Relationen. Und in dem Moment der Attacke sehen sie dann auch keine andere Handlungsoption.“ In einigen Gesprächen, die von den Sozialarbeitern geführt werden, kristallisiert sich heraus, dass die späteren Täter das Messer nicht als Angriffswaffe verwenden wollen. „Sie sagen, dass sie es zur Verteidigung bei sich getragen hätten. In der Regel wird es dann aber schon zum Angriff eingesetzt.“ Bei Neustart versucht man, andere Optionen aufzuzeigen. „Wir erklären, wie man Konflikte besser löst. Oder zeigen ihnen, wie sie gar nicht in die Situation kommen“, sagt Henning über ihre Arbeit.

Das Messer als tödliche Waffe kommt bei Konflikten in der Drogenszene und bei Affekthandlungen in der Familie vor. Haller spricht noch das Motiv der Rache an: „Schließlich hat dieses Töten auch einen rituellen Aspekt.“ Ehrenmorde etwa würden fast immer mit Messern verübt.