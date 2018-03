Von Tamara Stocker

Groß Schacksdorf – Ihr wurden die Haare gefärbt und abgeschnitten, damit Nachbarn sie nicht erkennen. Die Polizei fand sie eingesperrt in einem Schrank. Über Monate soll sie gefangen gehalten worden sein. Die Eltern der 13-Jährigen Franziska wandten sich in ihrer vermeintlichen Sorge um ihr Kind an Polizei und Presse. Seit Montag sitzt das Pärchen in Untersuchungshaft. Ihnen wird sexueller Missbrauch, Entziehung Minderjähriger und Freiheitsberaubung vorgeworfen.

Was war geschehen? Es ist der 5. Oktober 2017. Franziska, die in einer Jugendwohngruppe in Cottbus lebt, bricht frühmorgens zu einem Arzttermin auf. In der Schule kommt das Mädchen nie an. Seitdem gilt die 13-Jährige als vermisst. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Zeugenaufrufe und eine Öffentlichkeitsfahndung mit Plakaten laufen ins Leere.

Ein ominöser Brief und zwei Durchsuchungen

Die Eltern der 13-Jährigen wenden sich an die Presse. Die „Bild“-Zeitung interviewt die beiden kurz vor Weihnachten in ihrer Wohnung. Der Stiefvater lässt kein gutes Haar an der Arbeit der Polizisten. Und er zeigt dem Reporter Briefe, die angeblich von Franziska stammen und einer Anwältin geschickt worden sind. „Liebe Mama und Papa, ich bin abgehauen, weil ich es nicht mehr aushalte, im Heim zu sein. Zu euch geht es leider nicht, weil dann die Polizei kommt“, steht da unter anderen in wackeliger Schrift geschrieben.

Vor zwei Wochen versucht die Polizei ihr Glück dann erneut in der Heimatgemeinde der Schülerin. In Groß Schacksdorf (Brandenburg), nahe der polnischen Grenze, wohnen nicht mehr als 1300 Menschen. In den Hauseingängen nahe dem Elternhaus hängen die Beamten Vermisstenanzeigen auf. Eine Woche später gehen sie dann von Haus zu Haus, um die Bewohner zu befragen.

Bereits vor Monaten geraten die Eltern in das Visier der Ermittler. Ein Nachbar will das Mädchen in der Nähe gesehen haben. Zwei richterlich angeordnete Durchsuchungen in der Wohnung des Paares verlaufen jedoch ergebnislos.

Zweitwohnung als Versteck

Am Sonntagnachmittag dann die Wende. Das Spezialeinsatzkommando (SEK), vergleichbar mit dem Einsatzkommando Cobra in Österreich, braust mit vier Autos und zwei Bussen durch die Waldsiedlung. Es ist ein Viertel, in dem Hausblock neben Hausblock steht. Vor einem zweigeschossigen Mehrfamilienhaus machen sie Halt. Vermummte Fahnder stürmen ins Innere und brechen eine Wohnungstür auf.

In der Dreizimmerwohnung treffen sie auf Franziskas Mutter (52) und ihren Lebensgefährten (46). In Handschellen und Fußfesseln werden die beiden abgeführt. In einer Wohnung, die direkt an die der Mutter grenzt, finden die Beamten die vermisste 13-Jährige. Eingesperrt in einem Schrank. Polizeisprecherin Ines Filohn sagt: „Das Mädchen wurde äußerlich unversehrt aufgefunden.“ Die Ermittler vermuten, dass die Eltern die Zweitwohnung vor allem dafür nutzten, um das Mädchen zu verstecken. Gemeldet ist die leerstehende Wohnung auf den Lebensgefährten der Mutter.

Vorbestrafter Stiefvater bestreitet Vorwürfe

Den 46-Jährigen vermuten die Beamten als treibende Kraft hinter dem mutmaßlichen Missbrauch. Der aus Berlin stammende Deutsche ist mehrfach vorbestraft, schlug einen Mann im Drogenrausch fast tot und saß dafür fünf Jahre im Gefängnis. Danach stand er mehrere Jahre unter Führungsaufsicht.

Während der Stiefvater schweigt, hat sich die 52 Jahre alte Mutter zum Fall geäußert. In welcher Form, wollte die Staatsanwaltschaft noch nicht mitteilen. „Im Zuge der Festnahmen am Sonntag wurden auch Computer, Videodateien und eine Filmausrüstung beschlagnahmt, die derzeit von den Ermittlern ausgewertet werden“, sagte Petra Hertwig von der Staatsanwaltschaft Cottbus. Wie lange das Mädchen bereits wieder in der elterlichen Wohnung war, ob sie freiwillig dahin zurückkehrte oder dazu gezwungen wurde, muss erst noch geklärt werden.

Vor neun Jahren waren Franziska und ihre mittlerweile zehnjährige Schwester vom Jugendamt aus der Familie genommen worden – wegen der Alkoholsucht ihres leiblichen Vaters. Wegen Kindeswohlgefährdung verbot das Jugendamt später auch der Mutter und dem neuen Lebensgefährten das Umgangsrecht mit den Töchtern. Vor ihrem Verschwinden lebte Franziska in verschiedenen Berliner und Brandenburger Jugendeinrichtungen. Jetzt befindet sie sich wieder in Obhut des Jugendamtes.