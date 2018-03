Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Es ist wieder so weit: Dieser Tage flattern jene Briefe des Landesschulrates in die Haushalte der Tiroler Viertklassler der Volksschulen, die sie über den weiteren Verlauf ihrer schulischen Laufbahn informieren. Für viele stellt sich dabei die bange Frage, ob die gewünschte Aufnahme ins Gymnasium geschafft wurde. Denn das ist in Tirol auch bei guten schulischen Leistungen und einem entsprechenden Zeugnis in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen. Für die AHS-Reife zählen die Noten des Jahreszeugnisses der dritten Klasse Volksschule und die Noten der Semester-Schulnachricht der vierten Klasse Volksschule, wobei die Noten der vierten Klasse doppelt gewichtet werden.

Heuer sind es insgesamt 1966 Tiroler Volksschulkinder, die die AHS-Reife erfüllen und als Erstwunschschule ein Gymnasium angegeben haben. Von ihnen werden 1861 – also rund 95 Prozent – ein Gymnasium besuchen können. Für 105 Schülerinnen und Schüler hat sich dieser Traum nach aktuellem Stand allerdings nicht erfüllt. Vor allem in Innsbruck und Umgebung sowie im Bezirk Schwaz ist der Druck auf die Gymnasien wie schon in den vergangenen Jahren ungebrochen groß:

In der Landeshauptstadt gab es heuer für die Aufnahme in die fünfte Schulstufe 911 Anmeldungen, 858 Schüler konnten in insgesamt 32 ersten Klassen an Gymnasien aufgenommen werden. Von den verbleibenden 53 Kindern haben 16 als Wunschschule an zweiter bzw. dritter Stelle eine Neue Mittelschule (NMS) angegeben und wurden dort entsprechend aufgenommen. Von den übrigen 37 Schülern haben weitere 16 nur einen Wunsch – nämlich eine einzige AHS – angegeben und auf einen Zweit- bzw. Drittwunsch verzichtet. In diesen Fällen wird es laut Auskunft des Landesschulrates ebenfalls zu einer Aufnahme an einer NMS kommen. Für 14 Kinder gibt es vorerst nach der Volksschule keinen Platz an einer Schule, sie werden in einer zweiten Runde zugewiesen.

In Schwaz wurden insgesamt 190 Kinder an Gymnasien aufgenommen, 40 Kinder haben dort allerdings trotz AHS-Reife keinen Gym-Platz erhalten.

Für Kinder, die vorerst keine Aufnahme im Gymnasium gefunden haben und auch keine NMS als Zweit- oder Drittwunschschule angegeben haben, heißt es vorerst „bitte warten“ und hoffen. Denn aufgrund von Ummeldungen, Übersiedlungen oder der Verschlechterung der Noten im Jahreszeugnis könnten wieder Plätze an Gymnasien frei werden.

Die amtsführende Präsidentin des Landesschulrates für Tirol, Landesrätin Beate Palfrader (ÖVP), kommentiert die vorläufigen Zahlen durchaus zufrieden: „Ich bin erfreut darüber, dass in diesem ersten Durchgang des Aufnahmeverfahrens mit beinahe 95 Prozent der angemeldeten Schülerinnen und Schüler bereits ein sehr hoher Prozentsatz vorläufig in eine AHS aufgenommen werden konnte. Erfahrungsgemäß ergeben sich bis zum Beginn des neuen Schuljahres noch Veränderungen, die mich zuversichtlich stimmen, dass bis dahin noch weitere Aufnahmen möglich sein werden. Die endgültige Bilanz wird erst zu Schuljahresbeginn gezogen werden können.“