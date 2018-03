Innsbruck — Wasser bedeutet Leben. Und das führen die Österreicher im Vergleich mit der Welt auf hohem Niveau. Es gibt nur wenige Länder, die ebenso in der glücklichen Lage sind, mehr Wasser zur Verfügung zu haben, als benötigt wird. Der Bedarf liegt hierzulande momentan bei 2,2 Milliarden Kubikmeter im Jahr, 76,4 Kubikmeter wären aber stemmbar, teilt die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) anlässlich des Weltwassertags am Donnerstag mit.

Der Löwenanteil davon, nämlich zwei Drittel (1,5 Milliarden), entfällt auf die Industrie, 0,13 Milliarden Kubikmeter verbraucht die Landwirtschaft und 0,55 Milliarden gehen auf das Konto von Haushalten und Gewerbe.

Pro Kopf und Tag verbraucht der durchschnittliche Österreicher 130 Liter, wobei ein ein beachtlicher Teil davon für die Hygiene verwendet wird. 27 Prozent des Wassers fließen dabei durch Wasserhähne in Küche, Bad und WC. 19 Prozent des täglichen Bedarfs werden fürs Duschen verwendet. Etwa ein Viertel wird nicht nur sprichwörtlich beim Klo hinunter gespült.

Tirols Abwasseranlagen haben Vorbildcharakter

Dass man so sorglos mit dem Wasser umgehen kann, liegt auch daran, dass auch die "Entsorgung" von Schmutzwasser flächendeckend organisiert wird. Allein in Tirol sorgen 53 Kläranlagen dafür, dass das Abwasser gereinigt und wieder dem Kreislauf zurückgeführt werden kann. 110 Millionen Kubikmeter Abwasser fließen jedes Jahr durch die Tiroler Kanäle. Das entspricht etwa einem Viertel des Wassers im Achensee oder der Wassermenge, die im Jahresdurchschnitt in einer Woche in Innsbruck den Inn hinunter rinnt.



Eine beachtliche Leistung, die bundesweit Aufmerksamkeit auf sich zieht: 97 Prozent der Haushalte sind an die öffentliche Abwasserentsorgung angeschlossen, damit liegt Tirol im Österreichischen Spitzenfeld. Aber auch in Sachen Digitalisierung sei Tirol ein Vorreiter, lobt das zuständige Regierungsmitglied für Wasserwirtschaft, LHStv Josef Geisler. Seit 1996 ist der "Digiprot" im Einsatz, ein Portal in Kläranlagen, das die Reinigungsleistung elektronisch protokolliert. Die Tiroler Technologie kommt mittlerweile auch bei den Kollegen in Salzburg zum Einsatz.

Investitionen in die Wege des Wassers 6400 km Trinkwasserleitungen und 8500 km Kanalnetz sorgen in Tirol für die Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser und einer nahezu lückenlosen Reinigung des Abwassers. 40 Millionen Euro werden dafür pro Jahr in die kommunale Wasserversorgung und Abwasserentsorgung investiert. Heuer unterstützt der Bund diese Investitionen mit 4,8 Millionen Euro, das Land Tirol steuert knapp 1,4 Millionen Euro dazu bei.

90 Prozent der österreichischen Bevölkerung haben direkten Zugang zu Trinkwasser, und das ist eine absolute Luxussituation auf der Welt: Noch immer haben 2,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Trinkwasser, bis 2030 soll sich das ändern (mehr dazu).

Österreich kann seinen Bedarf zu 100 Prozent aus Quell- und Grundwasser speisen, dies sei keine Selbstverständlichkeit, betont auch ÖVGW-Vizepräsident Franz Dinhob. Staaten wie Großbritannien oder Norwegen seien mehrheitlich auf Oberflächenwasser und dessen notwendige Aufbereitung angewiesen - nur zwölf Prozent betrage etwa der Grundwasseranteil in dem skandinavischen Staat.

WWF kritisiert fehlendes Budget für Gewässerschutz

Dass die Versorgung der Bevölkerung mit frischem Trinkwasser so gut funktioniert heißt aber nicht, dass auch es auch um die Gewässer selbst gut steht. "60 Prozent unserer Gewässer sind in keinem guten Zustand und müssen saniert werden, nur 15 Prozent sind noch ökologisch intakt", warnt Gerhard Egger, Leiter des Flüsse-Teams beim WWF. Die Umweltorganisation fordert daher das Umweltministerium auf, ein ökologisches Schutzpaket für heimische Flüsse und Bäche zu schnüren.

150 Millionen Euro brauche es für die Umsetzung des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes (NGP), der bereits seit 2015 läuft. Das Umweltministerium hat diese Summe im Februar für einen Gesetzesentwurf vorgesehen, dann aber wieder zurückgezogen. Die Gewässer dürfe man aber keinesfalls vernachlässigen, appelliert die Umweltschutzorganisation. Im Schnitt alle 600 Meter stellen künstliche Bauten wie Wehranlagen oder Staumauern in Flüssen und Bächen Barrieren da. Sediment- und Wasserhaushalt werden gestört, Fische und Kleintiere gelangen nicht zu ihren Brut- und Laichgebieten. "Ohne gesunde Flüsse ist auch die Qualität unseres Grundwassers gefährdet und es fehlen uns wichtige Überschwemmungsräume für eine nachhaltige Hochwasservorsorge", betonte Egger und verwies auf die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie, die Österreich erfüllen müsse. (jazz, APA)